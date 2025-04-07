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台股反1 ETF太熱 兩大投信提前喊卡初級市場申購

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導
ETF示意圖。圖／ingimage
ETF示意圖。圖／ingimage

台股７日暴跌，四檔反1台股ETF連袂逆勢攻上漲停，吸引投資人瘋狂搶進，排隊等待成交買單驚人。不過，基於保護投資人考量，截至記者發稿時間，已有兩家投信公告暫停旗下反1 ETF初級市場申購，分別為國泰投信的國泰臺灣加權反1（00664R）、群益投信的群益臺灣加權反1（00686R）。

台股ETF今天全軍覆沒，僅有少數個股躲過一劫，最吸睛首推四檔逆勢跳空漲停鎖死ETF，分別為元大台灣50反1（00632R）、群益臺灣加權反1、國泰臺灣加權反1、富邦臺灣加權反1（00676R）。

不過，考量台股情勢不明，為避免投資人過度投入，投資端卻補不到部位，造成去年的永豐00887事件重演，國泰、群益投信毅然決然喊卡初級市場申購。

以下為國泰投信官網公告：

【國泰投信重要通知】今日市場因國際經濟情勢的變化引發劇烈波動，根據各基金信託契約的相關規定，若經理公司針對國泰系列ETF（包括槓桿型以及反向型）進行專業評估後，認為期貨或證券交易市場無法完成符合申購人或受益人對於申購及買回的標的指數成分證券部位或數量的買入或賣出，經理公司有權決定是否受理該系列ETF（包括槓桿型以及反向型）的申購或買回申請。

【國泰投信重要通知】公告「國泰臺灣加權反1 ETF」(以下簡稱本基金)自114年4月7日暫停初級市場申購。

以下為群益投信官網相關公告：

【群益投信重要通知】今日市場由於國際經濟情勢變化發生劇烈市場變動，依信託契約相關規定，經理公司管理之群益系列ETF（包含槓桿型及反向型ETF），經過經理公司專業評估後，認為有無法在期貨或證券交易市場賣出滿足申購人或受益人於申購及買回所對應之標的指數成分證券部位或數量者，經理公司【有權得決定】於初級市場是否接受系列ETF（包含槓桿型及反向型ETF）申購申請或買回申請。

所稱「群益系列 ETF（包含槓桿型及反向型）」即包含「群益臺灣加權指數單日反向1倍證券投資信託基金」。

【基金公告】本公司所經理之「群益臺灣加權指數單日反向1倍基金（證券代號：00686R）」，因反向曝險金額低於淨資產價值之90%，特此公告。

【群益投信重要通知】因今日市場波動較大，於次級市場交易群益系列ETF時，請務必注意折溢價較高的狀況，提醒您務必注意：於次級市場進行交易前，請務必審慎評估可能的投資風險及自身風險承受度，並請多加留意ETF折溢價風險及其商品特性。

網路截圖。圖／截自群益投信官網
網路截圖。圖／截自群益投信官網
網路截圖。圖／截自國泰投信官網
網路截圖。圖／截自國泰投信官網

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 國泰 群益

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