台股重挫、投資人彎腰撿鑽石 0050淨申購31.8億元

台股宣洩連假補跌賣壓，台灣50指數成分股全面跌停，市值型ETF也同步崩跌，大盤成交僅1,472億，ETF交易集中於債券ETF與元大台灣50（0050）、元大高股息（0056），投資人反向操作撿鑽石，0050淨申購31.8億元、0056則為5.5億元。

統計4月7日ETF交易狀況，成交金額前三名均為債券ETF，0050、0056則分占股票型ETF前二。法人指出，在上市945檔跌停下，ETF無法透過分散持股降低衝擊，0050、0056罕見出現同日跌停，但從申購狀況觀察，仍有買盤逆勢進場，0050、0056淨申購分別有31.8億、5.5億元。

法人分析，對等關稅勢對台股成長造成影響，但也可望再次驅動全球供應鏈重組，指標權值股深度嵌入美國品牌產品，具有達成「美國製造、去中化、全球製造」三面向布局能力，突顯長期戰略投資價值。面對個股齊跌、指數大幅修正顯著，可簡單透過0050低檔布局，過去種種利空事件已顯示，大型龍頭企業營運韌性將支持股價恢復力。

而金管會6日緊急宣布救市措施，4月7日至11日實施三項暫時性「放空新措施」，回顧台股過去20年金管會5次限空令措施，限空措施滿一年後台股平均漲幅達4成。

法人建議，近期市場受關稅影響陷入極度恐慌，且美國經濟政策不確定指數已超過至2020年時高點，加上資金開始就易受景氣衝擊的非投等債進行調節，均顯示恐慌情緒蔓延，建議做好資金規劃，於不確定降低之際伺機進場，直接透過市值型ETF參與反彈。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。