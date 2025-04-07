快訊

朝野共商國是…柯建銘唱獨角戲40分鐘 還扯川普搞全球大罷免

美關稅大刀重挫台股 國安基金啟動？政府表態了

台股重挫、投資人彎腰撿鑽石 0050淨申購31.8億元

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導

台股宣洩連假補跌賣壓，台灣50指數成分股全面跌停，市值型ETF也同步崩跌，大盤成交僅1,472億，ETF交易集中於債券ETF與元大台灣50（0050）、元大高股息（0056），投資人反向操作撿鑽石，0050淨申購31.8億元、0056則為5.5億元。

統計4月7日ETF交易狀況，成交金額前三名均為債券ETF，0050、0056則分占股票型ETF前二。法人指出，在上市945檔跌停下，ETF無法透過分散持股降低衝擊，0050、0056罕見出現同日跌停，但從申購狀況觀察，仍有買盤逆勢進場，0050、0056淨申購分別有31.8億、5.5億元。

法人分析，對等關稅勢對台股成長造成影響，但也可望再次驅動全球供應鏈重組，指標權值股深度嵌入美國品牌產品，具有達成「美國製造、去中化、全球製造」三面向布局能力，突顯長期戰略投資價值。面對個股齊跌、指數大幅修正顯著，可簡單透過0050低檔布局，過去種種利空事件已顯示，大型龍頭企業營運韌性將支持股價恢復力。

而金管會6日緊急宣布救市措施，4月7日至11日實施三項暫時性「放空新措施」，回顧台股過去20年金管會5次限空令措施，限空措施滿一年後台股平均漲幅達4成。

法人建議，近期市場受關稅影響陷入極度恐慌，且美國經濟政策不確定指數已超過至2020年時高點，加上資金開始就易受景氣衝擊的非投等債進行調節，均顯示恐慌情緒蔓延，建議做好資金規劃，於不確定降低之際伺機進場，直接透過市值型ETF參與反彈。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF

延伸閱讀

台股史上最大跌幅 鴻海創辦人郭台銘成受災戶

誰在砍？台股大跌2,065點 三大法人買超156億元

4月台股期指跌2129點

關稅震撼彈…台股暴跌2065點史上最慘、台積電跌停貢獻跌點750點

相關新聞

009804「持股上限30％」長期投資能有機會走更穩健！減少單一公司帶來的風險

聯邦投信指出，在此次新發行的009804台灣精彩50ETF中，設計了單一公司持股比重上限為30%的風險控制機制，旨在防止某一單一公司權重過高而導致ETF波動過大，這樣的設計能讓ETF的表現更符合整體市場走勢，而非僅依賴單一公司。

連00878都「由紅變綠」…史詩級崩盤！存股哥：但不改變我長期持有的決心

目前我的帳面總值726萬，從前波高點850萬減少了124萬，光今天一次就帳損82萬，除了第一金、00713之外，連00878都由紅變綠，但這依然不改變我長期持有的決心。

高股息都是韭菜型ETF！指數投資達人：務實累積資產沒有大跌時卻一定有份

當時我都說這種都是韭菜型ETF，務實累積資產沒有，大跌時一定有它的份，就台語講的：「生雞蛋的沒有，放雞屎的有。」

00982B長債避風港崛起…進可攻、退可守！結合收益與防禦的投資新選擇

00982B具備優質息收的特性，並能在未來市場進一步降息時，享有資本利得的潛力，對於尋求防禦性資產的投資人而言，00982B提供了一個進可攻、退可守的選擇。

公司債ETF幾乎今天全軍覆沒！清流君：逆勢上漲的只有純公債ETF

那些平常業配達人的最愛「公司債ETF」，今天幾乎全軍覆沒，只有純公債ETF逆勢上漲。

00919預約3張跌停價「開盤跳成交訊息」！真星華：帳面未實現損失8.2％終於綠綠的

這次我的00919終於綠綠的，帳面未實現損失8.2%，再來看00878會不會跌破17元變綠綠的。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。