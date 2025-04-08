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台股早盤一度跌逾900點 台積電開低51元跌破800元

當債蛙還來得及？他憂「股債雙殺」 網曝1前提下可以買

中共的強國外交，揮霍多少經濟和人命代價？

00713有電信三雄不該跌停疑「無法造市」所致！撿便宜？網吐槽會連跌3天

聯合新聞網／ 綜合報導
美國對等關稅引爆全球股災，台股7日開盤補跌，早盤重跌超過2086點、跌幅9.79%，創盤中最大跌點及跌幅，失守2萬點大關，逾1700家上市櫃個股慘摔跌停，電子、半導體、光電、汽車、運輸、紡織、鋼鐵、營建等類股全數重挫，無一倖免。中央社
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美國總統川普對等關稅重拳出擊，台指期跌停台股也崩超過2,000點，一開市台積電（2330）、聯發科、鴻海等跌停，連帶指標ETF也呈現跌停狀態，高股息ETF也未能倖免於難。PTT網友討論「00713跌停」，鼓勵投資人趁機撿便宜，卻被其他人吐槽「不是只跌停今天」。

一名網友於PTT發文驚呼「00713跌停」，原PO指出，儘管00713（元大台灣高息低波）成分股如台灣大哥大、遠傳、統一等並未全面跌停，但ETF卻出現將近2%的折價，他質疑元大投信是否已停止造市。原PO還分享與營業員的對話，對方僅能無奈回應：「都鎖死了也沒辦法造市」，同時鼓勵手上還有資金的投資人可趁機撿便宜，賺取價差。

對此，不少網友對原PO的樂觀態度提出質疑，認為「你以為只跌今天嗎？」「明後天再跌就不會折價了」，認為大跌期間折價只是反映市場預期成分股還會持續下跌。有網友補充，跌停限制使得成分股無法自由反映價格，導致ETF表現與實際淨值產生偏差，但這不表示真的出現套利機會。

部分留言指出，「急了，連跌三天還早」、「2%不夠明天跌」，甚至有人警告「你直接-8%都不只」，認為現在進場可能會遭遇更大的虧損風險。也有網友提醒，許多投資人若面臨融資斷頭或資金壓力，將導致高股息ETF重倉股出現進一步拋售壓力，進一步拖累ETF價格。

也有網友從制度面分析，指出ETF造市需有買盤配合，若市場恐慌無人接手，即使投信想造市也無能為力。有留言解釋：「怎麼造市？他買你的ETF丟回市場套利也要有人接啊」，強調造市機制在極端行情下難以發揮作用。

此外，也有較冷靜的觀點認為，「今天不準，明天才是見真章」，提醒投資人應觀察後續市場變化再行判斷。另有網友提到，大戶可透過淨值向投信贖回ETF，以減少折價損失，但對散戶而言，目前只能被動承擔市場波動。

總體而言，00713跌停事件凸顯極端市場情緒下ETF流動性與折溢價問題。投資人雖期待抄底機會，但多數網友仍建議審慎因應後市，避免「價差套利」淪為「接刀行情」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00713元大台灣高息低波 ETF PTT 台股 季配息 川普 成分股 投資人 跌停 關稅

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