連00878都「由紅變綠」…史詩級崩盤！存股哥：但不改變我長期持有的決心

今天台股迎來歷史上最大的一次崩盤，你看到的股票幾乎都跌停，最終下跌2065點，不過我覺得對長期持有的存股人來說，真的不需要過度恐慌，今天不過是長期持有過程中的一次大跌而已。

目前我的帳面總值726萬，從前波高點850萬減少了124萬，光今天一次就帳損82萬，除了第一金、00713之外，連00878都由紅變綠，但這依然不改變我長期持有的決心。

目前我的維持率仍有248%，既然崩盤已成事實，近期情勢可能也不會太好，那我也許會繼續把手上有的股票繼續質押提升維持率，又或者做槓桿減速，用股息或是原本預計買股的資金還點本金。

要是你有質押，那我也蠻建議先採取守勢做槓桿減速，如果你有按照紀律做好風險控管，那應該會有蠻充裕的時間讓你做好接下來的應對，總之就是不要讓自己陷入追繳的地步。

照近期如此劇烈的震盪來看，高股息在今年接下來的配息應該不會像以往那麼高，最後還是要看平準金手下多少才好預估，但我長期還是看好，只不過今年剩下的季度可能可能會退回以往預估的年化7%左右就是了。

我個人覺得這次是比2020還大的震盪，就把它當成存股生涯的一次考驗，按照過往歷史長期向上的走勢來看，只要你能長期持有，持續參與市場，最終還是會有好的成果。

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