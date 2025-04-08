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當債蛙還來得及？他憂「股債雙殺」 網曝1前提下可以買

中共的強國外交，揮霍多少經濟和人命代價？

當債蛙還來得及？他憂「股債雙殺」 網曝1前提下可以買

聯合新聞網／ 綜合報導
美國總統川普對各國實施對等關稅，台灣股匯市雙雙重挫。聯合報系資料照／記者許正宏攝影
美國總統川普對各國實施對等關稅，台灣股匯市雙雙重挫。聯合報系資料照／記者許正宏攝影

川普關稅政策加劇股市震盪，推動資金轉往債市，過去一周，整體固定收益型ETF共獲84.91億美元資金淨流入，其中，美債、亞債分別獲67.49億、14.92億美元淨流入。PTT網友急問「現在當債蛙還來得及嗎？」投資人則認為，若是長期投資就可進場，但也有人建議先保持觀望態度，先度過現階段的不明朗狀況。

一名網友在PTT發文詢問「現在當債蛙還來得及嗎」，原PO提到，儘管去年市場對降息預期落空，導致美債ETF投資人（俗稱「債蛙」）飽受嘲諷，但眼下隨著川普強勢逼迫聯準會降息，美債價格大漲，成為7日少數逆勢上漲的資產。原PO也好奇，此時賣出股票、轉進美債是否仍是明智選擇。

這篇文章引發網友兩派看法對立。部分網友持保守觀點，認為目前美債已非進場時機，有人表示「現在應該是賣債轉股」，也有留言提醒「當債蛙就要跌了」、「國際級債蛙在賣，小債蛙才想撿」。甚至有人警告「現在買是超級韭菜」、「每支ETF都折價狂出貨」，認為現階段轉入美債等同接刀。

不過也有網友看好美債後市，認為「放長看OK啊」、「問就是買」，也有網友嘲諷去年看衰債券者為「債酸」，如今美債反彈，終於可以「出來透氣」。另有留言指出「看到一片債酸我就安心了」，暗示市場過度悲觀反而是買進訊號。

部分網友則保持觀望態度，認為美債仍處於不確定階段，有人提醒「滯漲股債雙殺」、「川普的舉動可能影響美國信用評等，利率還會更高」，質疑美債反彈是否具備持久性。

整體而言，面對台股重挫與國際政經動盪，網友對美債ETF的投資時機看法分歧。有人視其為避險良機，有人則擔心「股債雙殺」風險未消，提醒投資人須審慎評估利率與市場氛圍變化。這場債券市場的多空對決，或將在未來幾周隨美國政策與市場動向逐步明朗。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF PTT 台股 川普 美債 聯準會

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