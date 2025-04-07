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全球ETF近一周淨流入公用事業、科技、核心消費

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
ETF主要流向。(資料來源: 彭博資訊)
ETF主要流向。(資料來源: 彭博資訊)

美國總統川普公布較預期更為激進的關稅政策，包括對180多個國家與地區的銷美商品課徵10%基準關稅、針對約60國依據其貿易障礙課徵10%~50%對等關稅，中國大陸也立即宣布對美國進口產品加徵34%對等關稅作為報復，全球經濟前景擔憂急遽增溫，衝擊全球股市重挫，但美國公債引領主要債市走揚。

從資金流向看，近一周整體股票型ETF獲87.07億美元資金淨流入，主要為亞洲、歐洲與中國大陸分別獲41.36億、19.62億與13.66億美元淨流入，拉美、東歐也有小幅資金流入，反觀美國與日本分別遭31.39億與3.11億美元資金淨流出。依產業ETF看，近一周淨流入前三大產業為公用事業、科技、核心消費；淨流出金額最高的產業為非核心消費，其次為金融、能源。

富蘭克林證券投顧表示，川普關稅戰引發全球金融市場劇烈震盪，CNN恐懼及貪婪指數已來到極度恐慌，隨時有跌深反彈機會。儘管對等關稅讓美國和全球經濟面臨下行風險、通膨有上修壓力，預期川普政府仍希望透過高關稅作為跟各國爭取美國利益的談判手段、並非最終目的，且對等關稅公布後多國已陸續調降關稅或積極爭取談判因應、美國聯準會仍有政策寬鬆空間，有望避免最糟情境發生。值此市場因恐慌而出現非理性的拋售賣壓，未來一段時間密切關注各國關稅談判進展，投資人做好資產配置並以多元分散策略度過波動期，可增持美國平衡型、非投資等級債券型及高評級複合債券型基金，已進場者以靜制動等待反彈，空手者可大額定期定額擇優布局，看好AI科技創新、印度/日本股市。

富蘭克林股票團隊首席投資長暨富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森‧柯堤斯表示，美國新關稅清單超出市場預期，導致股市劇烈震盪，美國就業及消費仍強韌，並不見得會落入全面性衰退，但信心面的確疲弱，接下來將進入關稅談判、投資人也將評估短期與長期影響，股市在未來幾週仍將震盪，主動式管理的重要，長線投資人可在震盪中找尋高品質、對關稅和經濟衰退具防禦力，以及長期展望佳的企業投資機會。重建美國製造業需要多年才能達成，AI人工智慧與數位轉型的長期主題仍繼續發展，強化美國生產效率。

富蘭克林坦伯頓固定收益團隊投資長暨富蘭克林坦伯頓精選收益基金經理人桑娜．德賽表示，川普對等關稅規模超出預期，將進入雙邊談判階段，不確定風險仍高，假若能有計畫實施的減稅和放鬆監管政策，應可減緩對經濟的衝擊，美國可靠減稅等政策減緩關稅的衝擊，但海外的出口導向國家經濟將受創，且若引發更廣泛的報復行動，將對美國和全球經濟造成更大的衝擊。富蘭克林證券投顧建議，股市震盪下，債市提供防禦功能，可採取中性利率曝險、嚴選信用債的精選分散策略因應。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

美國聯準會 關稅

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