高股息都是韭菜型ETF！指數投資達人：務實累積資產沒有大跌時卻一定有份

嗯，記得我最後一次線下實體開課是2018年的樣子，也記得女兒出生後有幾次受圖書館之類邀請我都有談到：

股票就是股票，別名就是風險性資產，不管名稱怎麼變就是波動劇烈的資產類別。因此別搞什麼名堂花樣。

但，這十年來一堆網紅達人老是用存股來說很安全，用什麼穩穩領息什麼安心最重要，甚至還大力推薦什麼可以領股息又可以低波動之類。

當時我都說這種都是韭菜型ETF，務實累積資產沒有，大跌時一定有它的份，就台語講的：「生雞蛋的沒有，放雞屎的有。」

一堆人不信

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