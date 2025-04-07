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公司債ETF幾乎今天全軍覆沒！清流君：逆勢上漲的只有純公債ETF

聯合新聞網／ 清流君
股市示意圖。記者許正宏／攝影
股市示意圖。記者許正宏／攝影

今天市場一崩，馬上看出誰穿著業配走跳。

那些平常業配達人的最愛「公司債ETF」，今天幾乎全軍覆沒，只有純公債ETF逆勢上漲。

結果呢？

這些「達人」只提他們那一點點具象徵性的公債部位，好像早就預見一切一樣，神預言上身。

但各位還記得嗎？他們平常推的可不是什麼避險用的純公債，更多的是信用風險更高的BBB公司債、甚至是高收益債（垃圾債），殖利率高到讓人以為可以退休去環遊世界。

問題是，一旦市場緊張，信用利差立刻擴大，公司債價格直接下修。為什麼？因為這些債根本不是什麼「穩健收益型資產」，它們的信用風險、流動性風險、贖回風險全都跟股市手牽手。

講白了，在崩盤時它不但避不了險，有時還拖累整體投資組合表現 —— 根本是風暴裡的漏洞，不是避風港。

所以啊，當你看到某些人又開始曬「我其實也有配置公債啦，早說會派上用場」，請記得問一句：

「欸你不是前陣子說00772B、00862B、00970B很香嗎？怎麼今天沒提了？」

這種選擇性失憶，也只有在市場崩的時候才會大規模浮出檯面。

◎本文內容已獲 清流君 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00772B中信高評級公司債 00862中信投資級公司債 00970B新光BBB投等債20＋ 債券ETF 業配

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