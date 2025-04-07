00919預約3張跌停價「開盤跳成交訊息」！真星華：帳面未實現損失8.2％終於綠綠的

早上出門前，直接預約3張00919跌停價

開盤時間到，直接跳成交訊息通知。

難得的大場面，有幸見證歷史性的一刻，比2024年8月5日跌1800點還刺激。未來大盤上到25000點以後，再有大場面將會一次比一次還大。

這次我的00919終於綠綠的，帳面未實現損失8.2%，再來看00878會不會跌破17元變綠綠的。

不過前幾次急跌好像都跌不久，過兩天就V了，這次不知道會不會這樣。

另外，本想順手撿50股便宜的00757降低成本，湊成700股，甚至慢慢湊成1張。但是我卻感到迷茫，當初買00757是有點賭氣性質，現在覺得賺這種未知的價差沒有踏實感，不知道要等多久、不知道什麼時候會漲，像無根的浮萍，內心感到空虛，這應該就是我的價差心態吧。既然再次體驗到那種空虛寂寞冷的感受，讓我更加堅定存股信念，00757與台積電零股的任務已經達成，將不再加碼，先放著吧，等牛市再賣掉賺一點便當錢。

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