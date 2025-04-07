00919和00878加總近200張！阿愷：跌個幾塊…不覺得5至7%都配不出來

＊原文發文時間為4月5日

別怕大跌，怕的是你沒方向

帳面會騙人，配息不會

如果台股真的在週一迎來「歷史級」大跌，對我來說，影響不大。

我從來不是在拼帳面數字，而是在穩定現金流，帳面損益，只是紙上富貴；真正對我有意義的，是一筆筆穩定進來的配息。

我的帳面曾一度正200萬，現在回落到140萬，但我不在乎，因為我追求的從來不是價格的高低，而是配息的持續累積，如果我在乎帳面數字，早在200多萬就賣光了。

我沒開槓桿、沒買正2。

我在等的，是「用下跌縮短時間」。

我現在手上有：

180張00919

15張00878

158張金融股（市值接近400萬）

以目前張數來說就算6-7%殖利率還有個60萬上下

我很清楚，哪怕00878、00919跌個幾塊，我不覺得5%~7%都配不出來，這兩檔ETF選股邏輯偏向配息穩定，不是追求短線漲幅。

至於金融股，看看00713的成分，今年被納入不少金融股，是有原因的。就算不像台積電那樣華麗噴發，但能穩穩地配息還有他的抗跌能力，對我來說就夠了。

有人靠市值型ETF賺價差，但也得扛得住大跌時的心理壓力。相較之下，高股息ETF雖然漲幅不如市值型強勁，跌幅卻相對溫和，加上穩定的配息，就是最實在的保護傘。

空頭不怕，怕的是你沒搞清楚自己要什麼。

我很清楚，我要的不是一夜致富，我要的是持續的現金流，讓未來的我可以選擇不用工作。

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