台股補跌超過2000點…台積電、多檔高股息皆跌停！00982B債券ETF才能真正抗震

川普關稅風暴襲全球 一張表告訴你資金該往哪避險

在川普宣布對中國、墨西哥及加拿大等國加徵關稅後，全球金融市場上週出現大幅震盪，台股今日開盤補跌超過2000點，創下歷史單日最大跌點紀錄，台積電（2330）跌停，市值單日蒸發2.4兆元，台股一天市值蒸發逾6.6兆元。

避險資金去處曝光 投資級債成贏家

面對全球市場震盪，投資人紛紛尋找避風港。根據Bloomberg資料顯示，上週全球主要股市普遍重挫，但債券市場表現相對穩健，特別是投資級債僅小跌0.33%，展現出強大的抗震能力

資料來源：Bloomberg

台股面臨獲利下修壓力 債券ETF成避風港

富蘭克林華美投信指出，美國對等關稅壓力升溫，市場將重新訂價關稅影響，台灣短期將受衝擊，企業獲利下修恐難避免。歷史經驗顯示，在股市大幅波動時，債券ETF往往能發揮抗震作用，近年台股經歷千點跌幅時，投資級債券不跌反漲，有效降低投資組合波動。

專家建議：現在是增持投資級債券的好時機

在市場不確定性增加的情況下，投資級債券可提供相對穩定的收益，同時降低整體投資組合的波動性。

富蘭克林華美投信今日公開募集的「富蘭克林華美20年期以上BBB投資級美元公司債ETF」（00982B）追蹤ICE 20+ Year BBB Developed Markets指數，提供投資人一個參與長期投資級債券市場的工具。該ETF的追蹤指數目前殖利率達6.15%，高於一般投資級債券，且在降息循環中表現出色。

專家建議，面對川普關稅政策帶來的不確定性，投資人應考慮股債配置策略，尤其適合退休族群、小資族及房貸族等希望獲得穩定現金流的投資人。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。