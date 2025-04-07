快訊

過世前你該把財產全花光！企業家提「不需要存太多退休金」4理由

半導體風雲／美國成分20%可豁免關稅？估台積電下一步

昔預言大S具俊曄婚姻只有3年 艾菲爾再預測「金秀賢恐有牢獄之災」

台股補跌超過2000點…台積電、多檔高股息皆跌停！00982B債券ETF才能真正抗震

聯合新聞網／ 綜合報導
美國總統川普台灣清明連假期間宣布對等關稅措施，針對台灣開徵32%關稅，今天台股一開盤隨即下跌2千多點，個股全面下跌，證交所的顯示的即時股市綠油油的一片。記者許正宏／攝影 許正宏
美國總統川普台灣清明連假期間宣布對等關稅措施，針對台灣開徵32%關稅，今天台股一開盤隨即下跌2千多點，個股全面下跌，證交所的顯示的即時股市綠油油的一片。記者許正宏／攝影 許正宏

川普關稅風暴襲全球 一張表告訴你資金該往哪避險

在川普宣布對中國、墨西哥及加拿大等國加徵關稅後，全球金融市場上週出現大幅震盪，台股今日開盤補跌超過2000點，創下歷史單日最大跌點紀錄，台積電（2330）跌停，市值單日蒸發2.4兆元，台股一天市值蒸發逾6.6兆元。

避險資金去處曝光 投資級債成贏家

面對全球市場震盪，投資人紛紛尋找避風港。根據Bloomberg資料顯示，上週全球主要股市普遍重挫，但債券市場表現相對穩健，特別是投資級債僅小跌0.33%，展現出強大的抗震能力

資料來源：Bloomberg
資料來源：Bloomberg

台股面臨獲利下修壓力 債券ETF成避風港

富蘭克林華美投信指出，美國對等關稅壓力升溫，市場將重新訂價關稅影響，台灣短期將受衝擊，企業獲利下修恐難避免。歷史經驗顯示，在股市大幅波動時，債券ETF往往能發揮抗震作用，近年台股經歷千點跌幅時，投資級債券不跌反漲，有效降低投資組合波動。

專家建議：現在是增持投資級債券的好時機

在市場不確定性增加的情況下，投資級債券可提供相對穩定的收益，同時降低整體投資組合的波動性。

富蘭克林華美投信今日公開募集的「富蘭克林華美20年期以上BBB投資級美元公司債ETF」（00982B）追蹤ICE 20+ Year BBB Developed Markets指數，提供投資人一個參與長期投資級債券市場的工具。該ETF的追蹤指數目前殖利率達6.15%，高於一般投資級債券，且在降息循環中表現出色。

專家建議，面對川普關稅政策帶來的不確定性，投資人應考慮股債配置策略，尤其適合退休族群、小資族及房貸族等希望獲得穩定現金流的投資人。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00982BFT投資級債20+ 2330台積電 債券ETF 對等關稅 川普

延伸閱讀

00878、00919、00713…該出清？小師傅「股災學會5件事」：我不會賣只會買

台股開盤隨即「亮燈跌停」如同收盤！專家股災4大因應：最近先不看、不理、不聞、不問

股市下刀雨！億級投資人：持股要降至5成以下「這只是起跌點」

股災決定高股息全賣…1年領6位數股息！莎莉「把握加碼機會」：進場市值型

相關新聞

00919和00878加總近200張！阿愷：跌個幾塊…不覺得5至7%都配不出來

我很清楚，哪怕00878、00919跌個幾塊，我不覺得5%~7%都配不出來，這兩檔ETF選股邏輯偏向配息穩定，不是追求短線漲幅。

股市崩債券就一定會漲？辣媽：僅「公債」價格上漲…非投等債下跌最慘烈

今天見證大股災，同時也截圖了盤中各種債券ETF的漲跌。只有「公債」價格是上漲的。其他債券都是下跌，尤其又以非投等債下跌最慘烈。

00937B領債息7個月後…出場獲利7萬轉高股息+市值型ETF！達人：因為一本書的關係

2024/03月我把全部可動用的部位約230萬元現金全部買進00937B，持續領債息7個月後，才又將部位慢慢轉回高股息+市值型大盤。

恐慌很正常…市值型或高息型ETF閒錢投資無槓桿就放寬心！達人：擔心加碼的錢不夠

如果您的主力投資是市值型或高息型ETF，且都是閒錢投資、沒有開槓桿，那麼就放寬心，繼續按照原定計畫進場買股，靜待風暴過去即可。

股災決定高股息全賣…1年領6位數股息！莎莉「把握加碼機會」：進場市值型

從確定要實測高股息之後，莎莉也真的堅持了一年，當然感謝過程中大家的監督，快要存滿一年的時候，我也開始思考，現金流和資本利得的問題。 持有高股息之後，也慢慢累積超過六位數的股利，幾次的投資經驗來回在筆記本刷了很多次，在即將滿一年之後，我突然有不同的想法：我決定賣出把握下跌機會，當然很感謝大家一年的監督，這些日子累積了六位數的股利，每季的發放日感覺也是很棒的。

台股補跌超過2000點…台積電、多檔高股息皆跌停！00982B債券ETF才能真正抗震

在川普宣布對中國、墨西哥及加拿大等國加徵關稅後，全球金融市場上週出現大幅震盪，台股今日開盤補跌超過2000點，創下歷史單日最大跌點紀錄，台積電（2330）跌停，市值單日蒸發2.4兆元，台股一天市值蒸發逾6.6兆元。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。