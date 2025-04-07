股市崩債券就一定會漲？辣媽：僅「公債」價格上漲…非投等債下跌最慘烈
股市跌 債券一定漲？
年初在股價還很美好的時候，有跟大家提過要做好股債配置，因為不知道哪時候會有黑天鵝。同時也有提過 在股災的時候不是所有債券都會漲。
今天見證大股災，同時也截圖了盤中各種債券ETF的漲跌。只有「公債」價格是上漲的。其他債券都是下跌，尤其又以非投等債下跌最慘烈。
請大家搭配我截圖的部分來看， 真正在股災時仍逆勢上漲的，就是美國政府公債，而不是公司債。 因為未來景氣可能堪憂，讓公司獲利備受考驗，進而使投資人擔憂公司的償債能力。反觀公債，市場認為國家倒債機率相對很低，在股災時，公債成為避風港。
以下為各種類ETF的盤中表現，給大家參考
公債
00679B 元大美債20年 +2.58%
00697B 元大美債7～10年 +2%
00719B 元大美債1~3年 +0.43%
公司債
00751B AAA~A公司債 -0.87%
00937B 群益ESG, BBB公司債 -1.13%
00727B 國泰非投等債 -5.46% (即時淨值-1.92%)
結論是
1.美國公債是股災時資金的避風港。
2.美國公債天期越長，保護效果越好。(但長天期價格波動比較大)
3.評級越好的公司債，跌幅越小。(假設存續期間相近)
4.非投等債在股災時，表現最差。
以上這些重要的觀念，之前都有跟大家分享過，剛好趁時事發生，再度來提醒一下。
不同種類債券的價格反應都不一樣，不該把所有債券當成同一種商品來看待。 經濟狀況好的時候，以為BBB公司債是投資等級中利息最高的，就安穩投資。
但卻忽略了在景氣不好的時候，即使公司倒帳機會偏低，ETF投資人是需要承擔價格波動的風險。
◎本文內容已獲 辣媽Shania、辣媽聊財經 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
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