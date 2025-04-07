00937B領債息7個月後…出場獲利7萬轉高股息+市值型ETF！達人：因為一本書的關係

＊原文發文時間為4月6日

2024/03月我把全部可動用的部位約230萬元現金全部買進00937B，持續領債息7個月後，才又將部位慢慢轉回高股息+市值型大盤。

先說說這次債券實現報酬部分：

股息收入：大概領了8萬元以上 價差收入：獲利75000元左右 借券收入：獲利13592元 合計大概實現獲利17萬元左右

感謝投等債ETF乾爹讓我賺錢。

現在來說為何自己選股票而不再續買債券的原因！

原本我最一開始的想法也是，在還沒確認美國總統當選前，股票好像很不穩定啊！還是買個固定配息的債券好像不錯？固定利率股價也不太會突然大跌啊...

剛開始領都覺得不錯，直到哪一天我又想起自己看過的一本書內容，你是選擇守護你的資產還是翻倍的你的資產？當下這句話提醒我，你是只想好好守住自己的部位不想去冒險嗎？

大家可以思考一下選擇哪一個選項，將來自己會更好一點？

假設我領了一年的債息大概會有14萬元以上的債息，那我轉成00878來算看看呢？以季配息0.5元去計算大概可以領進21萬元以上的配息，整整居然多了7萬元！

但再次提醒配息不是固定的，比較兩者優缺點：

債券：配息固定股價股價平穩 股票：配息浮動股價漲跌較大

選擇股票可以賺到更多配息，但是配息是浮動，而且股價有可能遇到空頭持續下跌，自己的內心需要撐得住下跌時候。

選擇債券部位較大的人適合，又能節省稅金繳稅的問題，搭配穩定的債息輸出，在股票配息縮水還有股災來臨的時候是個選擇。

有人選擇避開股災到債券避開災難，而我這次選擇直接面對面碰撞，除了每個月的閒錢可以繼續買零股投入，我也還有最後一張牌可以用「質借再投入」不管下禮拜如何跌，一起加油吧！

希望這邊文章有幫助到您，共勉之！

◎本文內容已獲 用零股挑戰人生 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。