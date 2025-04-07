恐慌很正常…市值型或高息型ETF閒錢投資無槓桿就放寬心！達人：擔心加碼的錢不夠

股市重挫，會感到恐慌是正常的。但如果您的主力投資是市值型或高息型ETF，且都是閒錢投資、沒有開槓桿，那麼就放寬心，繼續按照原定計畫進場買股，靜待風暴過去即可。至於風暴會維持多久，一季、半年、一年？難以預測，還是得看美國後續的政策變化，以及全球經濟是否因此受創衰退。

如果股市低檔盤整長達一年，您的股票帳面呈現大幅度虧損時間同樣長達一年，撐得下去嗎？還願意投入資金繼續存股嗎？仔細思考這兩個問題，存股真的不需要懂太多專業知識，強健的心理素質才是存股致勝的最關鍵因素。

川普關稅政策風暴來襲，該加碼什麼標的？版主不斷收到這類問題。投資是非常個人化的，版主提出個人的投資想法供參考，但版主無法對您的資金負責，投資還需自行審慎評估，自負盈虧：

1.值此恐慌之際，版主會以市值型ETF為主要加碼標的，搭配部分跌幅更深的科技型ETF做為攻擊部位；高息型ETF跌幅較輕，不急著加碼；債券因為避險資金湧入，價格反而略升，也不是版主會想在此時買進的標的。

2.美股跌幅比台股重，是不可缺少的加碼標的，尤其納斯達克指數已重挫超過20%，符合熊市定義。00646、00662（或009800）、00924是加碼美股相對安全的好標的。追蹤費城半導體指數的00830跌幅更重，但因為集中單一產業，波動幅度太大，不是版主青睞的標的。追蹤美股十大科技巨頭的00757，不該視為ETF，最好把它當成個股，如果看好這十大科技巨頭的前景，又能忍受股價大幅震盪，當前的恐慌賣壓不失為進場良機。

3.台股部分，績效好或者老牌的市值型ETF是版主會逢低進場加碼的標的。老牌的0050（或006208）、中生代的00850與00692、新生代的00905與00922，都是不錯的選擇。很多版友想加碼甫上市的市值型009802與009803（因為股價相對便宜好入手），由於沒有過往績效可供參考，版主不便評論太多，但觀察成分股與流動性，加碼這兩檔應也可以。如果偏好高息型ETF，當然可以趁著股市恐慌進貨，但版主認為，恐慌之際投入高息型產品不是很有效率的投資策略。

目前台股與美股都已跌破年線，已經符合版主設定進場加碼的條件。有加碼預算的版友，切記分批進場，不要太快灑完銀彈。今天有進場加碼的版友，後續如果想繼續加碼，可以今天大盤收盤點數為基準，每下跌3%或5%進場加碼一次。一旦加碼預算用完，就安穩的等待空頭結束，不要為了加碼動用其他日常生活資金，進而影響生活品質。版主也不建議融資，畢竟借錢就會有壓力，有壓力就可能做出錯誤決策。進入股市十幾年來，版主始終都是閒錢投資，因此可以笑看股市震盪。

只要做好資金控管、慎選標的，每一次股市恐慌都是財富重分配的良機。

順帶一提，一早進辦公室，立刻就有完全不投資（只有現金存款）的同事帶著訕笑的語氣說：看吧，投資股票面對苦果了齁！版主笑笑沒回應。即便今年全年股市重挫、全年呈現負報酬，只要撐過熊市，長期投資股市始終能有不錯的回報。此外，川普的關稅政策如果強硬執行到底，股票市場固然會受影響，一般日常生活也是遲早會受影響（通膨加溫、企業獲利衰退...等）。溫水煮青蛙，股市崩跌、關稅政策的影響是全面性的，沒有人能倖免於難。

版主確實擔心，擔心加碼的資金不夠

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