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謝金河：今天股市肯定會大跌 但從這2次衝擊看出老天爺眷顧台灣

圖表／整理歷年台股股災背景成因？ 後續影響多久？

股災決定高股息全賣…1年領6位數股息！莎莉「把握加碼機會」：進場市值型

聯合新聞網／ 想退休的莎莉
台股示意圖／聯合報系資料照
台股示意圖／聯合報系資料照

從確定要實測高股息之後，莎莉也真的堅持了一年，當然感謝過程中大家的監督，快要存滿一年的時候，我也開始思考，現金流和資本利得的問題。

持有高股息之後，也慢慢累積超過六位數的股利，幾次的投資經驗來回在筆記本刷了很多次，在即將滿一年之後，我突然有不同的想法：我決定賣出把握下跌機會，當然很感謝大家一年的監督，這些日子累積了六位數的股利，每季的發放日感覺也是很棒的。

當時的我是這麼想的：股利發放幫我繳掉部分頭期款，剩下的再用薪水存款補齊。

但當我閱讀的越多，思考的面向也慢慢有不同的轉變，再加上多次的風險與預算評估，其實答案很明確了啦，我傾向資本利得，也可能是之前的個股和美股的投資經驗，經歷過幾次股災之後，覺得要把握這次下跌機會。

收入一直最大的評估點，即便少了股利的撐腰，負擔頭期款後還是有投資的空間。既然如此就好好的把投資重心放在市值型ETF上，讓他們持續在股市裡長大。

到底該存市值型還是高股息？說真的適合自己勝過千千萬萬，如果你是新手，把0～3年投資期當作探索，過程中會體驗到成功的果實，當然也有不是很理想的經驗。

而這些累積就是長期累積最好的墊腳石，有了自己的投資想法才能持續堅持。

有了收穫再按照自己的方式，實踐長期投資目標，只要讓資產成長都是好方法。

未來還會有持有高股息的打算嗎？說真的不排除。股利之美大家都知道，標的選擇適合自己才是最重要的。

每個人都有自己的投資賽道，什麼是好？知道自己的投資方法就好。

◎本文內容已獲想退休的莎莉授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

市值型 股利 高股息

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