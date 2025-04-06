00878、00919、00713…該出清？小師傅「股災學會5件事」：我不會賣只會買

台股歷年重大事件

2000年 網路泡沫

10,202點 → 3,446點（跌幅 -66%）

2003年 SARS疫情

5,141點 → 4,044點（跌幅約-21%）

2004年 319槍擊案

6,833點 → 5,355點（跌幅約-21.6%）

2008年 金融海嘯

9,309點 → 3,955點（跌幅約-57%）

2011年 美債危機

9,220點 → 6,609點（跌幅約-28%）

2015年 中國股災

10,014點 → 7,203點（跌幅約-28.1%）

2018年 中美貿易戰

11,064點 → 9,319點（跌幅約-15.8%）

2020年 新冠疫情

12,151點 → 8,523點（跌幅約-30%）

2025年 ？？？

（歷史，正在寫下中...）

說真的，講再多、說再多，沒有自己經歷過股災，你根本是無法體會當下的恐懼的，像這時候手上滿手現金的人，肯定很超高興，感覺就像老天送下來的禮物，但如果剛好在近期高點ALL IN的人，那肯定是另一種心情了。

當然，如果你對你的投資標有相當信仰，而且本來就設定要放10～30年的，那現在現在就是考驗你的時刻了。

我自己經歷過台股幾次的重大事件，最接近的就是2020疫情那次，那時我手上有7至8成都是市值型和美股，再加上資金沒有好好控制好，導致後面想加碼時根本沒有彈藥可用，經歷那次、看著持股擺了三年才慢慢爬回原點，那段心理壓力真的超難熬，所以這一次，我更了解自己要的是什麼。

那次股災，我學到了什麼？我又做了哪些準備？

1.千萬別把資金一次打完，買股重點是看你銀彈怎麼打、資金怎麼分批進場，不然你在兩萬四 ALL IN，看看現在有多恐慌？ 2.經過上一次股災的洗禮後，我把自己一開始的持股核心配置轉向高股息，如果下一次真的要被套，我寧可被套在高股息上面，也不要被套在市值型上面，至少還有配息的資金進來可以持續做加碼，也能安定套牢那段時間的心情。 3.很多時候，都是無心插柳柳成蔭的，反而最貪心、最汲汲營營的，賺得比較少。 4.投資這東西就是要符合自己，試算表算出來的報酬都很好看沒錯，但沒經歷過，那都只是個數字而已。 5.資產還是要有配置，不要說多頭的時候債券都沒用，高股息也沒用，就只選權值股最強大

最後

說真的

我也不知道

到底會跌多久

但是很肯定是

現在絕對是

慢慢建倉

的好時機

所以我

不會賣

只會買

加油各位

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