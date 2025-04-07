台股ETF股利大放送 19檔本月共發放197億元現金

台股ETF 4月股利大放送，統計共有19檔發放197.7億元現金股利，可望對台股挹注增加資金活水。據CMoney統計，4月包括群益台灣精選高息（00919）、元大台灣高息低波、大華優利高填息30、凱基優選高股息30、國泰台灣領袖50等共19檔台股ETF將發放股利，讓受益人驚喜加薪。

市場法人表示，00919的受益人數今年來持續成長且不斷創新高，表示愈來愈多人認同00919可以滿足打造被動現金流的需求。

圖／經濟日報提供

00919所追蹤的指數，選股策略中有兩個重點：「精準高息」以及「精準領息」。「精準高息」是指選進來的成分股是依據上市櫃公司董事會當年度宣告的現金股利進行篩選，避免使用「預測未來」或是「參考過去」所造成的誤判。

至於「精準領息」則是納進來的成分股都是尚未配息的高息股，確保投資的每一塊錢都能領到高息。配息頻率也採取每季配息，滿足投資人打造穩定現金流的需求，投資人可把握相關投資契機。

群益台灣精選高息ETF經理人謝明志表示，台股3月行情震盪，主要受到川普關稅議題擴大，以及通膨預期上升與美國景氣衰退憂慮，短期在關稅戰難定調下，台股呈現區間波動的可能性仍高。

不過，若後續川普待達成其談判目標，也可望連帶出現降稅、減少科技監管、強化AI與美國基建等利多上桌，仍有助進一步帶動台灣相關供應鏈商表現。整體而言，今年台股投資重點為「選股不選市」，建議可逢低分批買進降低股市波動對持股信心干擾，保持彈性操作。

大華優利高填息30 ETF本次每單位配發0.7元，單次配息率仍有超過3%的水準，經理人郭修誠指出，長期來看，台股的結構仍未改變，只是近期受到關稅議題與通膨等因素，造成台股出現較大波動，也讓投資人避險情緒升高。

然而，高股息ETF持股不僅產業分散，且包含不少相對不受關稅政策議題影響的類股，再加上填息因子篩選出過去填息紀錄良好的成分股，幫助投資人在市場動盪中，降低資產的震盪。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。