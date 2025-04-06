川投顧大開殺戒…台股真崩2000點怎辦？達人：我都是在綠油油的時候上工下單

說好不想理川投顧的新聞，但是有覺得這個時間點是很難得的機會，而且已經有人開始私訊我聊說該怎麼辦了？我只能煲個雞湯讓大家補補勇氣！

上週六川投顧還沒有大開殺戒的時候，就有個朋友找我取暖，我每次都跟他說要落實好標的「長期投資」，但他都是買來賣去的短線操作，然後賠錢...當你發現自己短線賺快錢總是賺少賠多的時候，是不是該換個操作方式呢？

我在股市一直以來大多都是一片綠油油的時候上工下單，一片紅通通的時候欣賞資產的上漲，當那位朋友心慌意亂的時候，我開了自己的紀錄給他看，目前所有的資產是正報酬約30％，又開了2019年買的0050、2020年買的富邦公司治理、2020年買的006208、2017年買的兆豐藍籌30等市值型ETF，每一檔皆有二位數%的正報酬（當然，經過下週開盤後，可能報酬會繼續跌得更難看就是了）。講這個不是多厲害，這些標的也都是許多人講到爛掉的，我唯一落實的就是buy & hold，因此這邊想表達一些想法：

1.好的標的「放久」會比較不怕利空來襲 2.如果不知道該怎麼選股，市值型ETF是個不錯的選擇 3.別怕利空的下跌，股市大跌是替你創造入市的機會

不知道川投顧的鬧劇會上演多久，大國元首們的遊戲我們擔心也沒用，想知道劇本的影響，網路上也很多專業的分析文。打開網頁發現CNN的恐懼貪婪指數快歸零了，而巴菲特說別人恐懼我貪婪，川投顧都開創機會了，請大家好好把握。只是這個鬧劇應該還會上演一陣子，大家把口袋顧好，隨時都要有銀彈可以打入會比安心。好了，不說了，我要來去找錢了

◎本文內容已獲Andyworld理財&家庭記事簿授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。