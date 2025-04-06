周一至少1300點起跳國安基金就別指望…沒太多效果！專家：下跌已成必然

【文．張銘忠】

關稅政策震撼全球，貿易戰風險再次升溫，恐慌指數 VIX 逼近45％。還記得沒多久前，台積電才宣布加大投資美國 2000 億美金、買波音 1300 億等投資，但卻換得 32% 關稅。看在世界各國眼裏，反而導致了選擇更強硬的立場回應關稅政策。除了中國在 4/4 推出 34% 關稅反制，歐盟成員國也將在 4 月 9 日就關稅反制措施進行投票，使局面出現了膽小鬼式博弈——「誰先認輸誰就輸」。

又川普說重話補充，這是過渡期要承受，危機肯定不會太早落幕，這場關稅戰會持續多久很難說。因此，就算道瓊在關稅政策宣布後就崩跌 2200多點，也只是關稅大戰的開頭，接下來兩三個月，都將會在餘波中震盪，不會有贏家先出列。

此貿易戰危機堪比 2008 年金融海嘯，將引發通膨再起，經濟衰弱等。而台灣與韓國產業結構相近，關稅條件卻更弱於日韓等競爭對手，光是比較台灣 32% 與韓國 26% 的差異，台灣就經不起外銷產業的洗禮。以台積電ADR 連假狂殺7.64％、 下周一台股開盤反應，至少是 1300 點起跳的跌勢，國安金金就別指望了，沒有太多效果。

從加權指數來看，除了由高點回落 20% 已是熊市表現。技術面上除了早就跌破季線，也跌破下彎的半年線超過 18 天，未來半年將不太會有行情。

說了你又不信 前方有大坑你猛踩！

當下跌已成必然，該如何反應

投資人常聽到一句話說「別人恐懼我貪婪」，尤其在台股近半年走跌以來，會發現市值型 ETF、高股息 ETF 與台積電、鴻海等大型權值股，股東人數也越來越多。當週一開盤恐慌已是必然，是個能趁機去低接的機會嗎？以市場波動來說，由非經濟因素下跌才適合抄底，關稅貿易戰則屬於經濟因素，不要亂伸手去抄底，因為深不可測。

同時，有部位在市場的投資人，則面臨停損的抉擇。週一開盤時，持股跌幅在 3~5% 可考慮先出清，若跌幅過重再繼續減碼到自己能承受的壓力，避免讓未來的盤面影響心情。若真有想要保留的持股部位，則以受貿易戰影響小的族群，如電信、百貨通路、水電瓦斯、餐飲觀光、保全為主。若能有 5% 以上的高殖利率、或本益比 15 以下等，就算被錯殺，也相對較有機會反彈。提醒就算想要低接也需要規劃，以 10~15% 的間距分批執行，才能接到本益比更低/ 殖利率更高的機會。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：對等關稅震撼彈倒數週一開盤，當大跌已是必然，全面停損、不動、或是別人恐懼我貪婪？

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。