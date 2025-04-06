預測債券走勢別鬧了？專家：政府跟富豪若想玩散戶…你怎麼配置都會爆炸！

說到債券投資，這個起源是美國政府率先發起，最早可以追朔到1775年的美國獨立建國革命，主要是為了推翻英國政權的控制。

當時美國政府跑去找法國、荷蘭借錢，用來支付戰爭費用，最後也幫助美國獨立成功，到了1783年，美國國債來到4,300萬美元的規模。

後來在美國南北戰爭、一戰、二戰之後，債務也越來越高，甚至直接作廢金本位的價值，因為美國經濟低迷必須靠QE救市，但金本位設定國幣跟黃金要有一定的兌換比重，換句話來說美國在金本位的遊戲規則之下，沒辦法持續舉債，所以後面就乾脆作廢，導致黃金價值開始跟貨幣脫鉤。

最巔峰出現在金融海嘯期間，當時某國總統是歐巴馬，2009年底，直接簽署並通過國會原本設定的上限，一口氣從2,900億美元增加到12.4兆美元。

那麼現在呢？根據美國白宮辦公室揭露的數據，美國政府總債務來到36兆美元以上，這規模真的非常驚人。

以全球國家持有美債現況來看，日本持有一兆美元，中國持有7,608億美元，英國持有7,406億美元，開曼群島持有4,045億美元，台灣持有2,904億美元。

以整體組成而言，超過四成以上是外國投資者持有，另外六成則是全球國家的政府銀行機構，換句話來說，這些機構買美債，其實背後都有目的，主要大家賺了美金，這個其實是美國借錢舉債而來，所以你想賺美國的錢？那麼就要幫忙買進美債，不然債務如此龐大，這不是窮人韭菜就能吸收的，要靠更有錢的人，想做美國生意的人，還有想賺美金的政府來支持債務，才能構成雙贏的局面。

進一步來說，美債的本質，其實是全球資本主義運作的基石，債務這個東西發出來，就等於有更多的資金流通，當有錢人跟政府都有賺到錢，負債自然就會消弭於無形，白話一點來說，美國舉債一億元補助某項政策，這可以國內刺激經濟及企業，而美國高度仰賴海外進口，這又會帶動全球經濟的發展，在通膨以及經濟成長效益更高的情況下，一億元的債務，除了創造出國內一億元的消費，也讓企業賺到一億元的獲利，而這個企業包含海內外的相關產業鏈，最後企業獲利成長了，又繳稅給美國政府，帶動GDP往上衝高，再把這些稅收拿來支付債務的利息，其實就等於無本生意。

所以川普現在的政策也很明顯，大家賺到美元，其實是靠美國負債而來，所以就必須回饋在美國本土，要求全球企業要到美國設廠，這就等於是把大家賺得錢，拿回去美國發展，所以為什麼全球政府願意大量持有美債？這就有點類似數學的概念，想賺取更多美金，那就要幫忙消化美國政府的債務，簡言之，持有美債的原因，是因為大家可以賺到更多錢。

而美債為什麼變成一個投資工具？

這也很簡單，因為華爾街想創造更多的金融熱度，把債券弄成金融商品，金融機構就能賺到更多管理費及利潤，只不過金融機構是要賺你的錢，並不是要幫助你賺錢，所以多一個選項讓你玩，機構就多一個方式可以賺到手續費，這也是為什麼金融機構自己永遠預測都不準，還是持續推薦的原因，不然如果股市不好，大家就退出股市空手現金，請問這樣如何賺到客戶的錢？

但前面說了這麼多，如果你真的有看進去，應該很清楚，這種債務的東西，背後相當複雜，牽涉國家之間的政治風險、匯率變化、貿易活動以及利益交換，利息根本一點也不重要，有領到也只是順便而已，這也是為什麼一堆總經專家或機構，無論你再厲害再高尚大都一樣。

想預測債券走勢？

別鬧了，等著被有錢人收割比較實在，而且債券利率高高低低，這表示背後有更龐大的機構在控制，不然誰能撼動36兆美元的美債走勢？目前美債換算台幣超過1,200兆元，對比台灣主計處公布2025年名目GDP預計是26.89兆元，這是超過40倍以上的差距，如果你連整個台灣能賺多少錢都不知道，那麼想預測美債走跌可能需要幾千萬光年的距離。

至於機構怎麼配置，以前陣子我寫過的挪威主權基金來看，整體配置債券也不過三成而已，目前七成都是股市，當然債券也是會上漲，只不過債券主要還是負債，配息的利率變高或者價值成長，這主因還是來自於世界通膨，但如果要跟股市或房市資產相比，那真的也不用比。

最後給個結論，你想預測美債走勢嗎？還不如預測股票走勢，因為股票只是一間企業而已，而美債牽涉全世界政府、大型企業以及更多頂級有錢人的資產配置，至於股債配置，其實玩法是股票長期大漲，遇到偶爾崩盤，期待資金會湧入債券避險，不過這也很有趣，因為2022年就出現一次股債雙殺，當全世界頂級富豪以及政府在玩散戶，狠起來的時候，不管你怎麼配置都一樣會爆炸，與其想搞懂美債，不如投資股票還更單純一點，所以波克夏只玩短期債券，反正一年很快就能變現了，畢竟債券實在太難懂，還有牽涉一堆政治因子，身為股神，本業當然還是搞股票比較能大賺錢。至於領債息能節稅也合理，因為利息本來就是拿來養持有人的，不然都沒任何好處，買債券要幹嘛呢（笑）。

但你也不用因為看到這篇文章而放在心上，喜歡債券的就去買，穩穩領債息也不錯，因為你的錢是你的錢，怎麼花用，決定權還是在你手上，以上只是單就總經角度而剖析背後的原因及研究，並不代表任何投資建議。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：債券的風險有多高？連總經大師及專業機構都被耍得團團轉！

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。