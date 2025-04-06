指數化投資遇到大跌怎麼辦？達人：什麼都不用做或照原計畫執行

延續上篇，指數化投資遇到大跌要怎麼辦？這篇講實際的作法。

實際的做法，就是什麼都不用做。或說原本要怎麼做就怎麼做。

該繼續持有的就繼續持有、該買的繼續按計劃買，遇到設定再平衡的條件就再平衡，已經在提領該賣的也繼續賣，（如果設定要動態提領那就照規則走）。

如果問我大跌要不要特別加碼，我會說不用也沒必要，就照你本來的方式投入就好。

如果你本來的方式就是最合理的，有閒錢就投入，你不應該有什麼多的錢可以加碼。如果本來有什麼原因不能投入的錢，現在加碼就可能有危險。

當然如果你剛好突然有一筆閒錢來了，或你這個月想要多存一點錢投入，那想多買沒什麼不對，有閒錢就投入本來就是應該的，也是按原本的計劃進行。

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