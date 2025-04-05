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指數化投資…碰股市大跌應該怎麼做？達人：年輕時遇到應該要恭喜自己

聯合新聞網／ Ffaarr的投資理財部落格
股市示意圖。中央社
股市示意圖。中央社

指數化投資，遇到股市大跌應該怎麼做？怎麼思考？這篇先從人生財務周期來思考：

對於還年輕，還在資產累積初期或中期的投資人，雖然感性上也許不容易接受，但從理性上來說，年輕時遇到大跌應該要恭喜自己，不管你是用什麼資產配置比例或用生命周期法開槓桿，大跌都對你比較有利，年輕時股市一直漲，對你來說會是很大的風險

對於不到10年準備要退休的投資人，大跌可有可能讓你達成退休金目標實現變慢，但畢竟目前還有多的錢可以投入，不用太悲觀。正常來說，這時候應該股市曝險不到100%，配置一些債券或現金了，也是時候該檢視自己的配置是不是太過積極帶來過大的風險。

對於像我這樣，已經在提領的人來說呢？當然是股市一直漲不要跌比較有利，下跌時提領就代表著實質的損失。但我會不會很擔心呢？其實也還好，因為提領率夠低，配置也得宜的話，各種不利於提領的市況早就在所有可能性之中，並不會擔心提領失敗。所以如果已提領的人，如果擔心，應該是檢視一下自己的配置會不會太積極或保守，以及提領率是否合理，再看需不需要做調整。

了解大方向之後，就能知道細部該怎麼做。

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※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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