川普關稅大戰開打、中國大陸回擊 法人揭三類避險標的

川普關稅大戰開打，中國大陸開始回擊，全球金融市場也進入大幅震盪階段。全球主要股市急跌，美國公債價格急漲，指標10年期公債殖利率跌破4%。法人指出，避險資金可望流入債券ETF/基金、黃金ETF/基金及反向ETF等。

川普2日宣布對全球其他國家的關稅稅率以來，美股領跌，四大指數累計二日跌幅逾9%，歐股及亞股也紛紛下挫。全球主要股市大跌，債市則表現出色。法人指出，由於關稅將拖累美國經濟，預期美國聯準會（Fed）今年降息機率大幅提高，甚至上看四次之多，激勵美國10年期公債殖利率跌到半年來的低點，有利債券走勢。

除了債券ETF及基金之外，黃金相關產品也可望吸引資金。國際金價上周雖然下跌，但法人持續看多後市。從資金流向來看，EPFR統計，實體黃金基金已連續四周吸金，累積淨流入金額超過200億美元。另外，台股或美股反向ETF也可望吸引資金，但法人認為，但市場持續動盪，即使是反向ETF也不宜久抱，最好採取波段操作策略。

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