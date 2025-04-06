台股周一殺2000點也不無可能…資產配置極其重要！00950B適合長期投資人持有

美國總統川普積極推行關稅政策，致全球股市和外匯市場經歷了劇烈波動。預計在週一（7日），台灣的股市和匯市將面臨補跌的壓力。對此，行政院長卓榮泰強調，民眾應該做好心理準備，因為這場衝擊可能會帶來相當大的影響。也有財經專家也指出，台灣股市可能會保守下滑1800點，若再考慮到斷頭賣壓的因素，崩跌2000點的情況也不是不可能發生。

市場波動的背景下，資產配置的重要性愈加凸顯。投資者通常會考慮股票、債券和現金等多種資產類型，並透過多元化和再平衡這兩大策略來降低風險，並在預定的時間內達成財務目標。

凱基A級公司債（00950B）提供相對可靠的投資機會。過去一年股息穩定在0.08元上下，顯示出其長期表現的穩定性。為純A級的投資債券，00950B的風險相對更低，尤其是在降息周期中，其違約率進一步降低，接近AA至AAA級別，同時收益水平也相當於BBB級。

00950B專注於10至15年期的A級公司債，雖然仍需承擔一定風險，但其收益率相對公債更具吸引力。這款債券主要投資於A級公司，避免BBB級債券可能帶來的違約風險。與20年以上的超長期債券相比，10至15年的債券對利率變動的敏感度較低，因此風險與回報比例更加合理。此外，該債券的月配息設計使投資者能夠靈活管理現金流。

00950B的另一個顯著特點是其全球化的投資組合。該債券超過80%的資金投向美國市場，其餘20%則分散於其他成熟的歐美市場，這樣的配置有助於降低因美國經濟衰退而帶來的潛在風險。

與公債相比，公司債券在長期投資中表現出更大的優勢，因為它們的收益率通常較高。在經濟繁榮的時期，央行的升息會對公債造成明顯影響；而在經濟衰退時，非投資級債券的違約風險則會上升。在這種情況下，A級公司債成為了長期持有的理想選擇。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。