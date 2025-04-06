快訊

華航、長榮啟動客艙轉型 不等新機來也要提升競爭力

台股周一殺2000點也不無可能…資產配置極其重要！00950B適合長期投資人持有

新關稅引爆全球市場！川普發文稱「經濟革命」 2字喊話支持者

台股周一殺2000點也不無可能…資產配置極其重要！00950B適合長期投資人持有

聯合新聞網／ 綜合報導
美國總統川普對一長串國家揮舞對等關稅大刀。圖／路透社
美國總統川普對一長串國家揮舞對等關稅大刀。圖／路透社

美國總統川普積極推行關稅政策，致全球股市和外匯市場經歷了劇烈波動。預計在週一（7日），台灣的股市和匯市將面臨補跌的壓力。對此，行政院長卓榮泰強調，民眾應該做好心理準備，因為這場衝擊可能會帶來相當大的影響。也有財經專家也指出，台灣股市可能會保守下滑1800點，若再考慮到斷頭賣壓的因素，崩跌2000點的情況也不是不可能發生。

市場波動的背景下，資產配置的重要性愈加凸顯。投資者通常會考慮股票、債券和現金等多種資產類型，並透過多元化和再平衡這兩大策略來降低風險，並在預定的時間內達成財務目標。

凱基A級公司債（00950B）提供相對可靠的投資機會。過去一年股息穩定在0.08元上下，顯示出其長期表現的穩定性。為純A級的投資債券，00950B的風險相對更低，尤其是在降息周期中，其違約率進一步降低，接近AA至AAA級別，同時收益水平也相當於BBB級。

00950B專注於10至15年期的A級公司債，雖然仍需承擔一定風險，但其收益率相對公債更具吸引力。這款債券主要投資於A級公司，避免BBB級債券可能帶來的違約風險。與20年以上的超長期債券相比，10至15年的債券對利率變動的敏感度較低，因此風險與回報比例更加合理。此外，該債券的月配息設計使投資者能夠靈活管理現金流。

00950B的另一個顯著特點是其全球化的投資組合。該債券超過80%的資金投向美國市場，其餘20%則分散於其他成熟的歐美市場，這樣的配置有助於降低因美國經濟衰退而帶來的潛在風險。

與公債相比，公司債券在長期投資中表現出更大的優勢，因為它們的收益率通常較高。在經濟繁榮的時期，央行的升息會對公債造成明顯影響；而在經濟衰退時，非投資級債券的違約風險則會上升。在這種情況下，A級公司債成為了長期持有的理想選擇。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00950B凱基A級公司債 債券ETF 卓榮泰 川普 月配息 經濟衰退 美國

延伸閱讀

川普屠殺股市…非投等債恐也受影響轉美債追高疑慮？逢低買00945B領息避關稅

00929配息0.05元被罵翻！網怒酸「算什麼高股息」：不如買00719B、00694B

鮑爾開金口「目前仍維持全年降息兩碼」！狄驤：目前還沒看到止跌結構成形

台股星期一崩2000點恐也不用意外？狄驤：抄底前先想破底怎辦

相關新聞

台股周一殺2000點也不無可能…資產配置極其重要！00950B適合長期投資人持有

美國總統川普積極推行關稅政策，致全球股市和外匯市場經歷了劇烈波動。預計在週一（7日），台灣的股市和匯市將面臨補跌的壓力。對此，行政院長卓榮泰強調，民眾應該做好心理準備，因為這場衝擊可能會帶來相當大的影

009804「持股上限30％」長期投資能有機會走更穩健！減少單一公司帶來的風險

聯邦投信指出，在此次新發行的009804台灣精彩50ETF中，設計了單一公司持股比重上限為30%的風險控制機制，旨在防止某一單一公司權重過高而導致ETF波動過大，這樣的設計能讓ETF的表現更符合整體市場走勢，而非僅依賴單一公司。

指數化投資…碰股市大跌應該怎麼做？達人：年輕時遇到應該要恭喜自己

年輕時股市一直漲，對你來說會是很大的風險。

下禮拜台股將腥風血雨…卻根本不需要擔心？存股哥2招：股息就是容錯率

川普要怎麼決定我們沒辦法掌控，但我們可以做好自己能掌控的事，與其上網抱怨，倒不如擬好作戰計劃面對下週的挑戰，我覺得這才是強者該有的樣子，具體有下面兩點可以做。

川普造成股市恐慌…全年暫維持降息2碼！00945B「避稅」殖利率有望更高

FED主席鮑爾最新指出，關稅對經濟的影響超出了預期。提到，經濟疲軟和通膨上升可能會互相抵消，因此FED不急於進行政策調整，目前仍然維持全年降息兩碼的預期。

00950B介於公債與投等債之間…長期持有理想選擇！避川普關稅務必要有債

相較於公債，公司債券在長期投資中展現出更大的優勢，因為其收益率通常較高。在經濟繁榮的時期，央行的升息會對公債造成顯著影響；而在經濟衰退時，非投資級債券的違約風險則會上升。此時，A級公司債便成為長期持有的理想資產。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。