快訊

不只財物鎖進保險箱 空服員住飯店會把3物品放入以保持衛生

台股明天將迎震撼？卓榮泰今邀官員赴官邸討論救市方案

洗衣前泡水「別超過這時間」 專家：否則細菌狂飆萬倍

聽新聞
0:00 / 0:00

川普關稅屠殺股市…降息依舊維持2碼按兵不動？00950BA級公司債違約風險相對低

聯合新聞網／ 綜合報導
美國總統川普。路透
美國總統川普。路透

美國總統川普最近針對多個國家推出了「對等關稅」政策，徵收的稅率範圍從17%到49%不等，台灣的稅率則設定為32%；隨後大陸也以同樣稅率進行反擊，美國股市在上週五遭遇了重創，市值一度蒸發約6兆美元，市場情緒極度緊張，周一台股開盤預計將受到不小衝擊。

因此，資產配置越顯其重要性！00950B為一個全球性債券ETF，資金超過85%配置於美國，剩餘部分則涵蓋比利時、英國和澳洲等成熟市場...這種全球分散的策略不僅能夠充分利用美國經濟增長的潛力，還能有效降低整體投資風險。00950B專注於高評級的A級公司債，信評範圍在A至A+之間，使得其風險水平相對較低。

且00950B的債息水準與BBB級的投資等級債券相當，承擔更低風險，仍能獲得不錯的回報。儘管美國聯準會的降息政策已經啟動，但似乎並未有進一步的進展。00950B設有4.5%的票息底線，專注於高於此利率的債券，進一步保障了投資者的收益。

00950B的特點在於選擇10至15年期的A級公司債，配置雖承擔一定程度風險，但能夠獲得相對比公債更具吸引力收益率。且20年以上的長期債券比，10至15年的債券對利率變動的敏感度較低，波動也就相對沒這麼大，更適合長線投資人。

現況投資市場，選擇00950B作為介於公債和非投資等級債之間的投資工具，無疑是長期投資中波動較小的選擇。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00950B凱基A級公司債 債券ETF 對等關稅 川普

延伸閱讀

00919、00878大盤下殺買氣越旺！逢低分批布局…助風險分散、平均成本

川普屠殺股市…非投等債恐也受影響轉美債追高疑慮？逢低買00945B領息避關稅

00929配息0.05元被罵翻！網怒酸「算什麼高股息」：不如買00719B、00694B

台股星期一崩2000點恐也不用意外？狄驤：抄底前先想破底怎辦

相關新聞

避「稅」天堂是債券ETF…台股恐下殺千點！00945B逢低買未來收益率更具吸引力

當前轉向美國公債的投資可能面臨追高的風險，因此投資者可以考慮選擇相對穩定的非投資等級債券，來獲取穩定的配息收益。

009804「持股上限30％」長期投資能有機會走更穩健！減少單一公司帶來的風險

聯邦投信指出，在此次新發行的009804台灣精彩50ETF中，設計了單一公司持股比重上限為30%的風險控制機制，旨在防止某一單一公司權重過高而導致ETF波動過大，這樣的設計能讓ETF的表現更符合整體市場走勢，而非僅依賴單一公司。

川普關稅屠殺股市…降息依舊維持2碼按兵不動？00950BA級公司債違約風險相對低

美國總統川普最近針對多個國家推出了「對等關稅」政策，徵收的稅率範圍從17%到49%不等，台灣的稅率則設定為32%；隨後大陸也以同樣稅率進行反擊，美國股市在上週五遭遇了重創，市值一度蒸發約6兆美元，市場

川普關稅恐讓周一台股下殺千點！00945B表現穩健…債券成避稅天堂

川普的關稅政策持續引發全球市場的劇烈波動，導致道瓊斯、標準普爾500及納斯達克等主要指數在4日出現顯著下跌；道瓊斯指數重挫超過2000點，而納斯達克指數在連續兩日的跌幅中，從近期高點下滑超過20%，已

指數化投資遇到大跌怎麼辦？達人：什麼都不用做或照原計畫執行

實際的做法，就是什麼都不用做。或說原本要怎麼做就怎麼做。

台股周一殺2000點也不無可能…資產配置極其重要！00950B適合長期投資人持有

美國總統川普積極推行關稅政策，致全球股市和外匯市場經歷了劇烈波動。預計在週一（7日），台灣的股市和匯市將面臨補跌的壓力。對此，行政院長卓榮泰強調，民眾應該做好心理準備，因為這場衝擊可能會帶來相當大的影

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。