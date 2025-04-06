川普關稅屠殺股市…降息依舊維持2碼按兵不動？00950BA級公司債違約風險相對低

美國總統川普最近針對多個國家推出了「對等關稅」政策，徵收的稅率範圍從17%到49%不等，台灣的稅率則設定為32%；隨後大陸也以同樣稅率進行反擊，美國股市在上週五遭遇了重創，市值一度蒸發約6兆美元，市場情緒極度緊張，周一台股開盤預計將受到不小衝擊。

因此，資產配置越顯其重要性！00950B為一個全球性債券ETF，資金超過85%配置於美國，剩餘部分則涵蓋比利時、英國和澳洲等成熟市場...這種全球分散的策略不僅能夠充分利用美國經濟增長的潛力，還能有效降低整體投資風險。00950B專注於高評級的A級公司債，信評範圍在A至A+之間，使得其風險水平相對較低。

且00950B的債息水準與BBB級的投資等級債券相當，承擔更低風險，仍能獲得不錯的回報。儘管美國聯準會的降息政策已經啟動，但似乎並未有進一步的進展。00950B設有4.5%的票息底線，專注於高於此利率的債券，進一步保障了投資者的收益。

00950B的特點在於選擇10至15年期的A級公司債，配置雖承擔一定程度風險，但能夠獲得相對比公債更具吸引力收益率。且20年以上的長期債券比，10至15年的債券對利率變動的敏感度較低，波動也就相對沒這麼大，更適合長線投資人。

現況投資市場，選擇00950B作為介於公債和非投資等級債之間的投資工具，無疑是長期投資中波動較小的選擇。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。