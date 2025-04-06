避「稅」天堂是債券ETF…台股恐下殺千點！00945B逢低買未來收益率更具吸引力

美國總統川普於2日簽署了一項行政命令，宣佈對多個國家實施「對等關稅」，其中台灣的關稅增幅達32%。隨後，中國也回應對美國商品徵收「報復性關稅」，這使得全球貿易緊張局勢進一步升級，市場情緒隨之緊張，投資者對於週一台股的開盤感到擔憂，預測可能會出現千點以上的急跌。

投資應該是「早就進場」，而非當下匆忙購買。當前轉向美國公債的投資可能面臨追高的風險，因此投資者可以考慮選擇相對穩定的非投資等級債券，來獲取穩定的配息收益。

以凱基美國非投等債（00945B）為例，儘管在股市下滑時，這類債券也會受到影響，但若投資者能在較低的價格區間進行布局，未來的收益率將會更具吸引力。

雖然00945B被歸類為非投資等級債券，但其風險並不如外界所想的那麼高。該債券在設計之初便排除了CCC評級的垃圾債，並設定了最低票息率。此外，隨著聯準會的降息政策啟動，企業的償債能力得以提升，導致公司債務違約率顯著下降，風險大幅減少。

00945B專注於美國市場，儘管因川普的關稅政策而引發疑慮，但多項經濟數據顯示美國經濟體質依然穩健。即使面對經濟放緩，投資者仍可持續獲得債券的配息現金流。

自去年以來，00945B已經發放了九次配息，每次均在0.1元以上。最新的配息公告顯示，本次配息仍然維持在0.102元，年化殖利率更是突破了8%。除息日定於4月21日，最後購買日為4月18日。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。