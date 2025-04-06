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川普關稅恐讓周一台股下殺千點！00945B表現穩健…債券成避稅天堂

聯合新聞網／ 綜合報導
股市示意圖。中央社
股市示意圖。中央社

川普的關稅政策持續引發全球市場的劇烈波動，導致道瓊斯、標準普爾500及納斯達克等主要指數在4日出現顯著下跌；道瓊斯指數重挫超過2000點，而納斯達克指數在連續兩日的跌幅中，從近期高點下滑超過20%，已進入熊市。

隨著市場的持續下滑，周五的收盤跌幅並未見到緩解，預計台股在下周一開盤時將保守估計下跌1800點，再加上斷頭賣壓，崩跌2000點的情況也並非不可能！川普的言論使得台股和美股受到波及，政策的不穩定性和市場的動盪不安，促使資金轉向高殖利率的投資族群。

能夠有效對沖股票風險的債券ETF，逐漸成為投資者的避風港。自川普上任以來，市場對通膨的擔憂持續升高，聯準會也暫停了降息的步伐。在央行僅進行預防性降息而非因經濟衰退而大幅降息的情況下，非投資等級債券的表現依然穩健。

據資料顯示，自去年11月1日至今，表現最佳的債券ETF為凱基美國非投資等級債（00945B），其報酬率高達6.3%，在所有債券ETF中名列第一；第二和第三名同樣來自非投資等級債。00945B自去年以來已經九次配息，每次均在0.1元以上，最新的配息公告顯示，這次依然維持在0.102元，年化殖利率更是突破8%，除息日定於4月21日，最後買進日在4月18日。

00945B的年化殖利率高達8.04%，且前一次配息僅用7天便完成填息；據其淨值數據，3月31日的收益平準金為0.1271元，資本損益平準金為0.1751元，這顯示下一次配息有可能達到0.102元甚至更高，已實現及未實現的損益均為正報酬，為未來的配息提供了良好的基礎。

00945B具備月配息、海外所得750萬免稅及低違約等三大優勢，特別適合退休或需要定期領息的投資者進行資產配置。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00945B凱基美國非投等債 債券ETF 對等關稅 川普 月配息

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