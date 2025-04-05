快訊

韓留學生西門町遭砍濺血 發文嘆「無法相信」：以為台灣治安良好

聽新聞
0:00 / 0:00

下禮拜台股將腥風血雨…卻根本不需要擔心？存股哥2招：股息就是容錯率

聯合新聞網／ 槓桿存股哥
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

＊原文發文時間為4月3日

大家應該都看到新聞了，川普提高對台關稅達32%，台股昨日夜盤跌437點，看來下個禮拜又是一場腥風血雨，但我覺得根本一點都不需要擔心，這只不過是長期上漲過程中的一點震盪而已。

川普要怎麼決定我們沒辦法掌控，但我們可以做好自己能掌控的事，與其上網抱怨，倒不如擬好作戰計劃面對下週的挑戰，我覺得這才是強者該有的樣子，具體有下面兩點可以做。

提高維持率

有追蹤我的老鐵有很多人都有質押，我一直提倡至少把維持率拉到200%以上，如果你有照做的話，那我覺得從2月中以來的回檔包括下週可能的大跌，你的維持率應該還是非常充足。

更何況經過去年7月到9月幾次單日千點的跌幅，我想各位的抗壓力肯定提升了不少，如果還是會擔心，那就再質押一些股票提升維持率即可，或是直接還點本金降低槓桿，等到震盪過去再借出來，這樣也是一種選擇。

至於維持率要拉到多少，端看個人決定，200%覺得有點擔心，那就拉到250%，如果250%還是有點擔心那就拉到300%，直到你可以安心睡覺為止。

好好規劃股息運用提高容錯率

股息可以讓你的容錯率大幅提升，其實大跌最難的就是面對恐慌的情緒，處理好恐慌的情緒肯定可以大大提升勝率，最少不會讓你隨便賣出優質資產砍在阿呆谷，然後等到下一波上漲時才後悔莫及。

穩定的現金流等於情緒穩定劑，你的股息現金流可以讓你擁有安全感，「一種我的錢還可以由我掌控，不是完全失控的安全感」，股息對存股人來說是一種非常強力的心理支撐。

當然你可以很有彈性的使用你的股息，可以在下跌時股息再投入，用更低的價格買到更多的股票，壓低均價也可以讓你降低需要回本的時間 ，或是單純持有現金，把錢抱在身上也未嘗不可。

最大的好處是你比較不會有資金壓力，即使帳面資產下跌，你還是有股息進帳，也比較不會遇到需要用錢但只能強迫賣出資產的情形，這就是股息可以提高容錯率的實質體現。

股息就像風雨中的一把傘，你可能還是會淋到一點雨，但最少不會變成落湯雞，它是一股在逆境中支持你的安定力量，等到風雨過後又是陽光普照的一天。

◎本文內容已獲 槓桿存股哥 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 回檔 川普 槓桿 現金流 資產

延伸閱讀

川普關稅32％僅是「半倍奉還」到底64％怎算出來？其實非常簡單

鮑爾開金口「目前仍維持全年降息兩碼」！狄驤：目前還沒看到止跌結構成形

00919、00878大盤下殺買氣越旺！逢低分批布局…助風險分散、平均成本

台股星期一崩2000點恐也不用意外？狄驤：抄底前先想破底怎辦

相關新聞

下禮拜台股將腥風血雨…卻根本不需要擔心？存股哥2招：股息就是容錯率

川普要怎麼決定我們沒辦法掌控，但我們可以做好自己能掌控的事，與其上網抱怨，倒不如擬好作戰計劃面對下週的挑戰，我覺得這才是強者該有的樣子，具體有下面兩點可以做。

川普造成股市恐慌…全年暫維持降息2碼！00945B「避稅」殖利率有望更高

FED主席鮑爾最新指出，關稅對經濟的影響超出了預期。提到，經濟疲軟和通膨上升可能會互相抵消，因此FED不急於進行政策調整，目前仍然維持全年降息兩碼的預期。

00950B介於公債與投等債之間…長期持有理想選擇！避川普關稅務必要有債

相較於公債，公司債券在長期投資中展現出更大的優勢，因為其收益率通常較高。在經濟繁榮的時期，央行的升息會對公債造成顯著影響；而在經濟衰退時，非投資級債券的違約風險則會上升。此時，A級公司債便成為長期持有的理想資產。

00929配息0.05元被罵翻！網怒酸「算什麼高股息」：不如買00719B、00694B

台股高股息ETF月配息元老復華台灣科技優息（00929）2025年4月配息金額公布，根據復華投信官網收益分配期前公告，00929每受益權單位預估維持配發0.05元，以4月1日收盤價17.97元計算，單次配息率約0.27%，年化配息率約3.3%。PTT網友大讚00929配息穩定，卻被其他人狠酸「跌爛了，有差那個配息嗎？」甚至點名不如投資金融股、美債00719B、00694B等標的。

00919、00878大盤下殺買氣越旺！逢低分批布局…助風險分散、平均成本

市場法人表示，市場震盪，高息資產具備易漲抗跌的特性以及息收保護，適合作為穩健投資以及逢低分批布局的好投資工具，台股ETF的人氣不減，特別是高息型更受投資人喜愛，00919人氣持續高漲，儼然已成台股ETF成交王。

川普關稅震撼股市⋯不預測短期走勢做好配置！00950B「避稅天堂」專注A級公司債抗風險

合理的資產配置已成為應對不確定性的有效策略，尤其是「股債配置」的方式；在面對短期市場波動時，債券無疑是更為穩妥的選擇。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。