下禮拜台股將腥風血雨…卻根本不需要擔心？存股哥2招：股息就是容錯率

＊原文發文時間為4月3日

大家應該都看到新聞了，川普提高對台關稅達32%，台股昨日夜盤跌437點，看來下個禮拜又是一場腥風血雨，但我覺得根本一點都不需要擔心，這只不過是長期上漲過程中的一點震盪而已。

川普要怎麼決定我們沒辦法掌控，但我們可以做好自己能掌控的事，與其上網抱怨，倒不如擬好作戰計劃面對下週的挑戰，我覺得這才是強者該有的樣子，具體有下面兩點可以做。

提高維持率

有追蹤我的老鐵有很多人都有質押，我一直提倡至少把維持率拉到200%以上，如果你有照做的話，那我覺得從2月中以來的回檔包括下週可能的大跌，你的維持率應該還是非常充足。

更何況經過去年7月到9月幾次單日千點的跌幅，我想各位的抗壓力肯定提升了不少，如果還是會擔心，那就再質押一些股票提升維持率即可，或是直接還點本金降低槓桿，等到震盪過去再借出來，這樣也是一種選擇。

至於維持率要拉到多少，端看個人決定，200%覺得有點擔心，那就拉到250%，如果250%還是有點擔心那就拉到300%，直到你可以安心睡覺為止。

好好規劃股息運用提高容錯率

股息可以讓你的容錯率大幅提升，其實大跌最難的就是面對恐慌的情緒，處理好恐慌的情緒肯定可以大大提升勝率，最少不會讓你隨便賣出優質資產砍在阿呆谷，然後等到下一波上漲時才後悔莫及。

穩定的現金流等於情緒穩定劑，你的股息現金流可以讓你擁有安全感，「一種我的錢還可以由我掌控，不是完全失控的安全感」，股息對存股人來說是一種非常強力的心理支撐。

當然你可以很有彈性的使用你的股息，可以在下跌時股息再投入，用更低的價格買到更多的股票，壓低均價也可以讓你降低需要回本的時間 ，或是單純持有現金，把錢抱在身上也未嘗不可。

最大的好處是你比較不會有資金壓力，即使帳面資產下跌，你還是有股息進帳，也比較不會遇到需要用錢但只能強迫賣出資產的情形，這就是股息可以提高容錯率的實質體現。

股息就像風雨中的一把傘，你可能還是會淋到一點雨，但最少不會變成落湯雞，它是一股在逆境中支持你的安定力量，等到風雨過後又是陽光普照的一天。

◎本文內容已獲 槓桿存股哥 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。