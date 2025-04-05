00919、00878大盤下殺買氣越旺！逢低分批布局…助風險分散、平均成本

上週台股續跌，統計大盤周跌幅2.73%。不過台股ETF投資人卻是越跌越買，根據集保戶股權分散3月28日最新統計資料顯示，68檔台股ETF受益人周增44812人，今年來增加559981人，總人數來到10785817人連續4周創下歷史新高。進一步觀察單檔表現來看，總共有34檔呈現周增加，受益人數同時創新高的共有21檔，單周受益人增加最多的是群益台灣精選高息（00919）周增1.3萬人人氣最旺，另外國泰永續高股息（00878）也增加萬人以上。整體而言，大盤上周下跌，台股高息ETF還是相對受投資人青睞。

市場法人表示，市場震盪，高息資產具備易漲抗跌的特性以及息收保護，適合作為穩健投資以及逢低分批布局的好投資工具，台股ETF的人氣不減，特別是高息型更受投資人喜愛，00919人氣持續高漲，儼然已成台股ETF成交王。

今年來不管是在成交量或是報酬率上，00919都是呈現價量齊揚、跟漲抗跌的好表現，觀察其成立以來8次配息發配金額分別為0.54、0.54、0.55、0.66、0.7、0.72、0.72、0.72元，可看出其穩定階梯式向上的配息政策，深受許多投資人、存股族的喜愛，挾著息收保護傘，投資人為了讓存股成本降低，因此有越跌越買、大跌大買的逢低買盤挹注成為最佳人氣王。

00919基金經理人謝明志表示，台股高息ETF有股息、又有潛在的價差空間可期，除了適合長期投資外，更是愛好存股領息的存股族投資人，參與台股投資的好選擇。

從存股的角度來看，指數的跌勢也創造出新的契機，存股族則可利用台股逢低布局，增加存股張數與減低持有成本。投資策略上仍為逢低分批布局，而定期定額策略不僅有助於風險分散、平均成本，透過時間複利的效果來逐步累積資產，是對普羅大眾而言最為簡單方便的存股投資方式。面對金融市場變化萬千的情況，投資人可選擇台股高息ETF來介入台股。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。