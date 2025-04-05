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00950B介於公債與投等債之間…長期持有理想選擇！避川普關稅務必要有債

聯合新聞網／ 綜合報導
股市示意圖／聯合報系資料照。
股市示意圖／聯合報系資料照。

在美國總統川普於2日宣布實施對等關稅政策後，金融市場於3日出現了明顯的跌幅。公債殖利率、美股及美元皆受到重創，賣壓持續加劇。如果這些關稅措施進一步拖累經濟增長，未來美股及公債殖利率的下跌幅度可能會加大。消費者和企業支出的減少將直接影響企業的盈利表現，這也可能促使投資者要求更低的本益比，從而使股市面臨更大的壓力。

在當前經濟形勢下，合理的資產配置成為應對不確定性的重要策略，尤其是「股債配置」。在短期市場波動的情況下，債券無疑是一個更為穩健的投資選擇。

相較於公債，公司債券在長期投資中展現出更大的優勢，因為其收益率通常較高。在經濟繁榮的時期，央行的升息會對公債造成顯著影響；而在經濟衰退時，非投資級債券的違約風險則會上升。此時，A級公司債便成為長期持有的理想資產。

凱基A級公司債（00950B）專注於10至15年期的A級公司債，儘管需要承擔一定的風險，但其收益率相較於公債更具吸引力。該債券專注於A級公司，避開了BBB級債券可能帶來的違約風險。與20年以上的超長期債券相比，10至15年的債券對利率變動的敏感度較低，因而風險與回報的比例相對合理。此外，月配息的設計使得投資者能夠更靈活地管理現金流。

00950B屬於純A級的投資債券，其風險極低，尤其在降息周期中，違約率進一步降低，接近AA至AAA級別，同時提供了相當於BBB級的收益。該債券的股息發放穩定，過去一年均維持在0.08元附近，顯示出其長期的穩定表現。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00945B凱基美國非投等債 債券ETF 對等關稅 川普

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