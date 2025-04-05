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川普關稅海嘯席捲全球 台股周一恐雪崩

川普關稅震撼股市⋯不預測短期走勢做好配置！00950B「避稅天堂」專注A級公司債抗風險

聯合新聞網／ 綜合報導
股市示意圖。聯合報系資料照片
股市示意圖。聯合報系資料照片

美國總統川普最近推出了一項全新的關稅政策，對所有進口商品徵收10%的關稅。此外，他於2日宣布，對台灣，將課「32％關稅」，政策的推出猶如一場風暴，震撼了各國政府，並對全球股市造成了重大打擊。

投資者不必過於焦慮未來幾個月或幾年的股市走向，學會放下恐慌情緒至關重要，在當前的經濟環境中，合理的資產配置已成為應對不確定性的有效策略，尤其是「股債配置」的方式；在面對短期市場波動時，債券無疑是更為穩妥的選擇。

凱基A級公司債（00950B）的殖利率相當可觀，是良好入手時機，該債券的股息發放穩定，過去一年均維持在0.08元上下，顯示出其長期表現的穩定性。00950B屬於純A級的投資債券，風險極低，尤其是在降息循環中，違約率進一步降低，接近AA至AAA級別，同時也提供了相當於BBB級的收益。

特點在於其全球化的投資組合，00950B超過80%的資金投向美國市場，其餘20%則分散於其他成熟的歐美市場，這樣的配置有助於降低因美國經濟衰退而帶來的風險。

00950B選擇10至15年期的A級公司債，雖承擔了一定風險，但能夠獲得比公債更具吸引力的收益率，且專注於A級公司債，避免BBB級債券的潛在違約風險，與20年以上的超長期債券相比，10至15年的利率敏感度較低，風險與回報的比例相對更具優勢，月配息讓投資人更好安排現金流。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00950B凱基A級公司債 債券ETF 川普 美國

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