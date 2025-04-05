川普造成股市恐慌…全年暫維持降息2碼！00945B「避稅」殖利率有望更高

川普的關稅政策引起了全球股市的劇烈反應，市場瞬間陷入混亂，彷彿一場災難席捲而來。美國主要股指全數下跌，單日市值損失高達3兆美元；台灣將面臨高達32%的關稅，雖然部分產品如半導體、藥品、鋼鐵和汽車零組件等享有豁免，但這並不意味著可以放鬆警惕，實際上這只是暗示未來將有更多的討論與變化。

FED主席鮑爾最新指出，關稅對經濟的影響超出了預期。提到，經濟疲軟和通膨上升可能會互相抵消，因此FED不急於進行政策調整，目前仍然維持全年降息兩碼的預期。

在當前不穩定的市場環境中，凱基美國非投等債（00945B）顯得格外吸引。該債券的年化配息率接近8%，殖利率也相當可觀超過8%，而在上次配息僅花費7天內便填息，對於尋求穩定收益的投資者而言，這是一個值得考慮的選項。

投資者應該在市場平穩時進行布局，而不是在波動加劇時匆忙入場。轉向美國公債可能會面臨追高的風險，因此選擇相對穩定的非投資等級債券或許是更明智的決策。

儘管在股市下跌期間，非投等債券也可能受到影響，但如果投資者能在相對低點進行布局，未來的殖利率將更具吸引力。

投資債券的主要目的是降低資產波動，而非單純與股票的報酬率進行比較；資產配置應遵循「雞蛋不要放在同一個籃子裡」的原則，不應只追求最高的報酬率。除股票外，許多投資者選擇將資金分散到債券、黃金或不動產等其他領域，這樣的多元化策略能夠有效降低資產的整體波動性。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。