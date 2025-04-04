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美中關稅報復 美股道瓊再崩2200點、那指大跌5.8%進入熊市

錢進市值型ETF 分散風險

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導

台股近來漲跌震盪，權值電子股紛紛破底，拖累台股科技基金績效，多少影響投資人情緒。投信法人建議，單押單一產業，需承擔單一產業的波動，也可透過投資市值型ETF，擴大布局範疇降低風險。

近期全球股市波動加劇，台股也呈現震盪格局，投資人資金配置策略開始調整，不少人選擇布局市值型ETF，希望透過貼近大盤表現來掌握市場節奏。不過市值型ETF隨其產品設計，成分股的篩選各有不同，投資人也需審慎挑選。

法人表示，近期大型電子權值股如AI供應鏈族群遭遇逆風，多少也影響市值型ETF表現，不過如凱基優選30（00938），因在前十大成分股中，有高比重的金融股，金融股去年獲利表現相當亮眼，帶動股價今年以來表態扮演撐盤要角，即便近期在對等關稅實施逼近下，金融股隨市場情緒或多或少出現回檔整理，不過因其具備現金流穩定與殖利率佳的特性，依然可以在震盪盤勢中發揮防禦效果。

凱基優選30ETF研究團隊表示，目前台股加權指數處於震盪，大型權值股出現整理，資金出現轉進低波動族群趨避風險的跡象，凱基優選30選股邏輯強調價值與成長並重，透過多因子模型篩選具備EPS成長率、ROE／ROA、本益比優勢與低波動的個股，進一步分散風險並提升報酬機會，在多空交錯的環境中，不失為投資人追求穩健成長與價值兼具的另類方案。

群益台ESG低碳50 ETF（00923）經理人邱郁茹表示，台股雖遇川普政策及AI新模型逆風而表現受到壓抑，然由美中兩二強國紛紛搶進發展AI來看，AI顯然為未來科技發展之重點，隨著AI應用更加多元及普及，後續可望帶動對相關需求成長，進而推動台股企業的獲利。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 台股

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