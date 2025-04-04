六檔非投等債吸金抗震

川普上任引發市場亂流四起，加上市場對降息預期收斂，避險需求增溫，而資產品質佳，並且能提供收益的債券ETF仍持續吸引訴求穩健配置的資金流入，其中非投等債債息高、存續期間短、受利率影響程度低，因此吸引資進挹注，今年來資金已淨流入104億美元，幾乎快達去年總金額240億美元的一半，也引發投資人對非投等債投資興趣。

目前市面上有包括00953B群益優選非投等債、00945B凱基美國非投等債、00710B復華彭博非投等債、00741B富邦全球非投等債、00727B國泰優選非投等債、00981B第一金優選非投債共6檔非投等債ETF，觀察台股近一周大跌4.32%，這六檔表現相對抗跌。以年化配息率來看，00953B以8.18%勝過其他五檔。整體而言，00953B堪稱是非投等債ETF中的人氣王，年化配息率高於其他非投等債，是愛息族的最佳選擇。

ETF理財達人表示，在當前環境下，川普政策的不確定性仍高，連帶影響聯準會貨幣政策難以捉摸，因此投資債券應回歸初心，即以利息收入為主。在經濟仍具韌性且流動性無虞下，基本面持堅、票面利率較高且存續期間較短的非投等債資產，可望獲得較佳表現，而在所有非投等債ETF當中，又以目前規模最大、票息最高的00953B值得投資人留意。00953B是少數ETF中配息金額維持新高的，00953B最新一次配息金額維持新高0.07元，單次配息率0.68%、年化配息率8.18%。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。