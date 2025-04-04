股市震盪期間持續累積單位數 買這類ETF具下檔保護

國泰投信指出，儘管川普關稅議題加劇市場避險情緒，但估計貿易談判及減稅政策也將公告，美國聯準會在6月降息可能性也加大，透過市場修正迫使聯準會做出進一步動作，市場行情有望迎來回升，然而在此高度不確定之下，投資人可鎖定具配息機制的高股息ETF 國泰永續高股息（00878），可望透過股息作為下檔保護，安心度過震盪時期。

國泰永續高股息（00878）經理人游日傑表示，台灣近年來持續增加對美國投資機會，從2022年的10億美元躍升至2023年的90億美元，並於2024年增至140億美元，2025年台積電（2330）更積極加碼千億美元釋出最大誠意，透過回流和直接投資高科技與非科技就業機會，可能是與美國進行關稅談判的關鍵工具。

游日傑說，近期台股市場經歷波動，但若從本益比（P/E Ratio）觀察，截至4月1日，台灣加權指數的本益比為18.5，位於近五年平均值18.3附近，顯示目前處於估值合理的區間，股市投資價值浮現，但回顧川普2.0政府上任以來，全球市場較為動盪不安，指數仍有震盪可能，投資謹記不宜躁進，在震盪期間持續「定期定額」累積單位數，等待市場回升後迎接潛在的獲利機會。

游日傑進一步指出，00878追蹤MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數，嚴選優質ESG企業，成分股包括六成科技股如聯發科（2454）、聯詠（3034）、華碩（2357）、聯電（2303）等，其中，聯發科被美系外資列為個股首選名單，大幅提高目標價，前景備受看好；聯電則傳出與格羅方德合併話題，雖公司否認但股價仍強漲；金融保險業占比23.05%，綜觀14家金控2024年稅後純益5,959.6億元，市場估計可望突破2022年（股息發放年度）創下的總配息最高峰2.357億元，有望挹注00878配息實力，在股市震盪中屬於可攻可守標的，是今年以來受益人數成長最多的高股息ETF。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。