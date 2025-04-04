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股市震盪債市看俏 複合債基金攻守兼具前景佳

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
利率期貨隱含2025年底降息機率分布。(資料來源：CME，2025/3/30，單位：%)
利率期貨隱含2025年底降息機率分布。(資料來源：CME，2025/3/30，單位：%)

美國政府對等關稅引起投資人對於景氣的擔憂，美股震盪走低且連帶影響其他各國股市表現，避險情緒升高亦帶動資金流入債券市場，推升債券價格。野村投信表示，避險心理加上聯準會將持續降息，債市投資前景看俏，但短線通膨預期影響仍在，美債殖利率仍較波動，建議多元布局並選擇投資方式動態靈活的複合型債券基金，由專業投資團隊精準掌握各類債券的投資契機。

野村投信投資策略部副總張繼文表示，美國2月個人消費支出（PCE）符合預期，但核心PCE的月增率及年增率都略高於預期，顯示聯準會最注重的通膨指標仍具黏著性，對聯準會未來降息腳步帶來不確定性。不過，市場目前聚焦美國的對等關稅，加上日前公布的個人消費數據不如預期，對經濟與關稅的擔憂反而壓抑美國公債殖利率走低，並使今年降息預期更向三碼或者更多靠攏。預估聯準會將持續觀察美國通膨與就業情況，適時採取降息措施，對於債券投資人而言，選擇多元布局且靈活動態調整的複合型債券基金，讓專業投資團隊依據債市情況適度增加單一債種的配置，追求較佳的債息收益之餘，也有機會參與未來降息帶來的資本利得空間。

野村全天候環球債券基金經理人林詩孟分析，聯準會仍在降息循環上，市場對 2025 年降息預期次數由不到一次增至接近三次，債券保值程度增加，股債負相關連動性有上揚趨勢，有利債券殖利率維持較低水準。現階段專注殖利率高檔整理的進場機會，以及信用利差隨風險性資產修正而擴增之投資機會。並將留意美國6月以後降息可能性，平衡波動與成本。

野村基金（愛爾蘭系列）-全球多元收益債券基金投資團隊指出，美國的關稅政策可能帶來通膨，但影響是一次性的，而不是通膨持續上升的系統性原因。美國經濟開始出現降溫跡象，通膨依然頑固，但如果美國政府支出如承諾般縮減，近期的通膨上升可能只是暫時現象。此外，川普積極調停的俄烏戰爭，若戰爭結束，將可能對風險性資產產生正面影響，並可能減輕通膨，因為能源、糧食和肥料的貿易將更加自由化。為應對這種環境，團隊選擇高殖利率的債券如新興債，除追求較高的票息收入，並可望在降息時受益於額外的資本增值機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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