永豐投顧：保留現金 降低風險
永豐投顧表示，全球貿易戰可能正要興起，可等待利空訊息逐步消化。川普關稅攪亂局勢，各產業在關稅的影響下，企業獲利可能受到影響，雖然融資浮額近期稍有清理，但目前正站在景氣變化的十字路口，宜保留現金，降低風險。
台股跌深，外資期貨淨空單雖然由先前的4萬口下降至3萬口以下低水準，但外資在台股4月1、2日跌深反彈後之際並未在現貨市場由賣超轉為買超；上周融資斷頭賣壓湧現，以近幾年經驗通常為底部徵兆，但是若以景氣衰退時期的經驗，融資維持率下探低檔後，短線出現反彈，但反彈一段時間後，指數仍有機會持續破低，如2008、2011、2015及2018年。美國有可能步入經濟衰退；此外，目前台灣正值景氣黃紅燈，後續有可能在出口進入高基期及受關稅影響下，燈號提前轉弱，此時更需關注景氣變化。
台積電（2330）即將於4月17日舉辦法說會，各界疑慮頗多，諸如台積電加碼投資美國1,600億美元（抑或是川普提及的2000億美元），對於高階製程機密是否外流及美國高成本營運下，對獲利的稀釋程度；另，到底有無合組公司或入資英特爾幫助其提升製程能力，都將是投資人提問的要點；外界對於龍頭CSP業者的AI資本支出是否有縮減現象，也是大哉問，這些問題有賴台積電解疑，唯有台積電澄清市場疑慮，台股才有像樣反彈的機會。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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