避險...寄望二類ETF

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導

美國對等關稅衝擊超乎預期，台股下周恐回測3月31日的20,695點前波低點。法人指出，因應行情震盪加劇，不宜隨意進場接刀，建議將部分資金轉進反向ETF、高股息低波動ETF及高股息低動波相關個股避險。

群益投顧總經理范振鴻、台新投顧副總經理黃文清分析，「川普2.0」政策不確定性高，政府支出及民間消費縮減，已明顯拖累美國經濟及企業獲利表現，加上台股面臨關稅戰及AI估值下修影響，是近期盤面氛圍轉趨保守的原因。

針對美國公布將對台灣課徵32%關稅，永豐投顧以台灣50企業獲利估算，若電子及傳統產業根據各自供應鏈地位，合理承擔關稅轉嫁5%至30%推估，整體獲利下修幅度落於5%至8%，換算2025年企業獲利成長率恐從原本預估的15%降至個位數百分比。

綜合法人圈看法，雖然川普關稅尚有協商與討論調整之處，但台股短線操作仍以風險為考量，除降低持股因應變局外，亦可將部分資金具備防禦性質的標的，例如反向ETF、高股息低波動ETF及高股息低動波個股等。

法人指出，高股息低動波族群涵蓋電信、超商、保全、基礎建設（水、電、瓦斯）、內需消費（食品、餐飲、飯店、百貨通路）等，代表個股為電信三雄、統一超（2912）、全家、寶雅、中保科、新保、台汽電、大汽電、大台北、欣天然、晶華、王品、雄獅、統一實等。

此外，台灣高鐵、大車隊、櫻花、汎德永業等其他利基型個股，亦為值得關注的焦點。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

個股 關稅 高股息

延伸閱讀

遭川普課32%關稅 印尼外交部：將派高級官員赴美協調

「末日博士」羅比尼：川普新關稅「玩火」 將導致雙重惡果

多家大型投資機構認為 陸股能挺過川普關稅衝擊

川普政府對等關稅「粗暴計算方法」 被貿易經濟學家吐槽

相關新聞

川普鐵了心的拉全世界一起大跌！孫太：看起來之後又有便宜價了

清明變盤，目前看起來周一台股有往下跳的機會了，今天一早最主要的新聞就是「川普要課台灣32%的關稅」，台指期夜盤從21668高點瞬間跳水，殺至20808點，高低落差超過860點！

009804「持股上限30％」長期投資能有機會走更穩健！減少單一公司帶來的風險

聯邦投信指出，在此次新發行的009804台灣精彩50ETF中，設計了單一公司持股比重上限為30%的風險控制機制，旨在防止某一單一公司權重過高而導致ETF波動過大，這樣的設計能讓ETF的表現更符合整體市場走勢，而非僅依賴單一公司。

避險...寄望二類ETF

美國對等關稅衝擊超乎預期，台股下周恐回測3月31日的20,695點前波低點。法人指出，因應行情震盪加劇，不宜隨意進場接刀...

法人：美股ETF 找低點進場

川普關稅政策引發全球恐慌情緒升溫，美國主要指數走勢出現震盪。法人認為，近期美股已反映利空而下挫，投資價值逐步浮現，投資人...

高息ETF三雄 強勢吸金

近一周來受到美國對等關稅陰霾壟罩、清明連續假期影響，台股近周下跌約4.3%，不過，買盤用台股ETF力挺，在ETF淨流入前...

川普關稅「預測三方向」…股跌債漲市場根本不在乎？美債在衰退情緒中具避險作用

反覆多變的川普態度有關，雖然他願意就關稅問題與其他國家達成協議，但首先要等他4月2日宣佈「對等關稅」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。