避險...寄望二類ETF

美國對等關稅衝擊超乎預期，台股下周恐回測3月31日的20,695點前波低點。法人指出，因應行情震盪加劇，不宜隨意進場接刀，建議將部分資金轉進反向ETF、高股息低波動ETF及高股息低動波相關個股避險。

群益投顧總經理范振鴻、台新投顧副總經理黃文清分析，「川普2.0」政策不確定性高，政府支出及民間消費縮減，已明顯拖累美國經濟及企業獲利表現，加上台股面臨關稅戰及AI估值下修影響，是近期盤面氛圍轉趨保守的原因。

針對美國公布將對台灣課徵32%關稅，永豐投顧以台灣50企業獲利估算，若電子及傳統產業根據各自供應鏈地位，合理承擔關稅轉嫁5%至30%推估，整體獲利下修幅度落於5%至8%，換算2025年企業獲利成長率恐從原本預估的15%降至個位數百分比。

綜合法人圈看法，雖然川普關稅尚有協商與討論調整之處，但台股短線操作仍以風險為考量，除降低持股因應變局外，亦可將部分資金具備防禦性質的標的，例如反向ETF、高股息低波動ETF及高股息低動波個股等。

法人指出，高股息低動波族群涵蓋電信、超商、保全、基礎建設（水、電、瓦斯）、內需消費（食品、餐飲、飯店、百貨通路）等，代表個股為電信三雄、統一超（2912）、全家、寶雅、中保科、新保、台汽電、大汽電、大台北、欣天然、晶華、王品、雄獅、統一實等。

此外，台灣高鐵、大車隊、櫻花、汎德永業等其他利基型個股，亦為值得關注的焦點。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。