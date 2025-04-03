「二電一金」ETF 抗震

川普最新對等關稅定案，雖後續仍需視各國政府與川普的談判結果，對上半年股債市場衝擊難以避免。投信法人建議，投資人可鎖定布局電力股、電信債、金融債等「二電一金」避關稅兼抗通膨的防禦型ETF，透過股債均衡布局，打造新資金防護網。

美國總統川普2日宣布最新關稅，基礎關稅方面從美東時間5日凌晨起，對所有國家實施10%基礎關稅，而個別對等關稅則從9日凌晨起，對與美國貿易赤字最大的國家實施更高的個別對等關稅，約60國。

ETF投資專家表示，第2季最新關稅施行後，美國聯準會（Fed）緩降息的利率決策將面臨市場考驗。觀察近期黃金價格即可發現，今年以來金價已一路飆高，第2季有機會挑戰歷史新高。資金正尋找新避風港，過去投資人慣於使用黃金或美債進行避險，隨川普2.0新時代揭幕，投資人若想避開關稅對產業衝擊，也可考慮布局美國電力、電信、及金融等內需型產業。

新光美國電力基建ETF（009805）經理人劉恆誌表示，美國電力是寡占產業，具特許行業商機，加上電力是生活剛需，電價供不應求使價格成長，帶動電力基建企業盈餘年年持續成長，電力股價深具基本面保護。

美國電力產業因應人工智慧（AI）軟硬體龐大用電需求，加上美國製造業回流後，電力需求將大增，興起產業併購熱潮再起，趁美股回檔布局美國電力基建ETF，反而能一手掌握眾多企業價值還沒完全反應的美國「電力國家隊」。

除電力股外，債券也有投資機會。投信法人分析，目前美國優質產業投資等級債券，例如電信債、金融債等，平均到期殖利率均有突破5.5%、甚至接近6%的相較高水準；不論電信債或金融債，都具備低違約率與存續期間長等優勢，加上電信債、金融債配息來源穩定，ETF配息全部來自債券票息，將吸引穩健及保守資金及追求息收的投資買盤湧進。

投資人除關切川普關稅衝擊的產業外，也可留意豁免關稅的銅。據標普全球數據顯示，在美國一個新的銅礦從發現到投產平均需要近29年時間，因此川普希望透過提高進口關稅來刺激美國的銅礦產量並降低進口需求，加上美國和歐盟等主要經濟體需要升級電網，以及設立資料中心等都需要銅，預料將進一步推高銅價。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。