六檔非投等債ETF 抗跌

美國總統川普上任引發市場亂流四起，避險需求增溫，資產品質佳並能提供收益的債券ETF仍持續吸引訴求穩健配置的資金流入，其中非投資等級債債息高、存續期間短、受利率影響程度低，因此吸引資金流入。

台股近一周大跌，但群益優選非投等債（00953B）、凱基美國非投等債、復華彭博非投等債、富邦全球非投等債、國泰優選非投等債及第一金優選非投債等六檔非投等債ETF表現相對大盤抗跌。

ETF理財達人表示，在當前環境下，川普政策的不確定性仍高，連帶影響聯準會貨幣政策難以捉摸，因此投資債券應回歸初心，即以利息收入為主。在經濟仍具韌性且流動性無虞下，基本面持堅、票面利率較高且存續期間較短的非投等債資產，可望獲得較佳表現。

野村企業研究與資產管理執行董事暨策略分析師Brett Collins指出，美國非投等債強韌，截至2024年12月，美國非投等債過去12個月依面額加權違約率0.4%，淨槓桿倍數為3.8，處於長期相對較低水準，從技術面看，2027年之前只有約8%的非投資級債務到期，不僅降低發債需求(供給)，也有利控制違約率。目前美國非投資級公司債利差約310個基本點，雖與過去幾個周期最緊俏水準相去不遠，但平均到期殖利率相對較高，處於超過7%的高水準。

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