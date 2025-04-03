六檔非投等債ETF 抗跌

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導
非投等債ETF仍持續吸引穩健資金流入。（路透）
非投等債ETF仍持續吸引穩健資金流入。（路透）

美國總統川普上任引發市場亂流四起，避險需求增溫，資產品質佳並能提供收益的債券ETF仍持續吸引訴求穩健配置的資金流入，其中非投資等級債債息高、存續期間短、受利率影響程度低，因此吸引資金流入。

台股近一周大跌，但群益優選非投等債（00953B）、凱基美國非投等債、復華彭博非投等債、富邦全球非投等債、國泰優選非投等債及第一金優選非投債等六檔非投等債ETF表現相對大盤抗跌。

ETF理財達人表示，在當前環境下，川普政策的不確定性仍高，連帶影響聯準會貨幣政策難以捉摸，因此投資債券應回歸初心，即以利息收入為主。在經濟仍具韌性且流動性無虞下，基本面持堅、票面利率較高且存續期間較短的非投等債資產，可望獲得較佳表現。

野村企業研究與資產管理執行董事暨策略分析師Brett Collins指出，美國非投等債強韌，截至2024年12月，美國非投等債過去12個月依面額加權違約率0.4%，淨槓桿倍數為3.8，處於長期相對較低水準，從技術面看，2027年之前只有約8%的非投資級債務到期，不僅降低發債需求(供給)，也有利控制違約率。目前美國非投資級公司債利差約310個基本點，雖與過去幾個周期最緊俏水準相去不遠，但平均到期殖利率相對較高，處於超過7%的高水準。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

延伸閱讀

陸批美自絕於全球自由貿易外 台學者：將出現「全球貿易減美國」現象

美對星課關稅10% 新加坡副總理喊「令人遺憾」不報復原因曝光

川普出重手課32%關稅 估我逾千億美元出口受衝擊、「這些產業」受重傷

美國徵收全球對等關稅 業界：打擊了港商東南亞設廠部署

相關新聞

「二電一金」ETF 抗震

川普最新對等關稅定案，雖後續仍需視各國政府與川普的談判結果，對上半年股債市場衝擊難以避免。投信法人建議，投資人可鎖定布局...

川普鐵了心的拉全世界一起大跌！孫太：看起來之後又有便宜價了

清明變盤，目前看起來周一台股有往下跳的機會了，今天一早最主要的新聞就是「川普要課台灣32%的關稅」，台指期夜盤從21668高點瞬間跳水，殺至20808點，高低落差超過860點！

009804「持股上限30％」長期投資能有機會走更穩健！減少單一公司帶來的風險

聯邦投信指出，在此次新發行的009804台灣精彩50ETF中，設計了單一公司持股比重上限為30%的風險控制機制，旨在防止某一單一公司權重過高而導致ETF波動過大，這樣的設計能讓ETF的表現更符合整體市場走勢，而非僅依賴單一公司。

避險...寄望二類ETF

美國對等關稅衝擊超乎預期，台股下周恐回測3月31日的20,695點前波低點。法人指出，因應行情震盪加劇，不宜隨意進場接刀...

六檔非投等債ETF 抗跌

美國總統川普上任引發市場亂流四起，避險需求增溫，資產品質佳並能提供收益的債券ETF仍持續吸引訴求穩健配置的資金流入，其中...

法人：美股ETF 找低點進場

川普關稅政策引發全球恐慌情緒升溫，美國主要指數走勢出現震盪。法人認為，近期美股已反映利空而下挫，投資價值逐步浮現，投資人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。