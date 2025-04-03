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盟友又變了？川普重課台灣32%對等關稅 BBC：可能助長「疑美論」

馬斯克大裁美國公務員 Fed是下一個？我央行說話了

川普鐵了心的拉全世界一起大跌！孫太：看起來之後又有便宜價了

聯合新聞網／ 孫悟天存股-孫太
美國總統川普美東時間2日於白宮宣布「對等關稅」政策。（新華社）
美國總統川普美東時間2日於白宮宣布「對等關稅」政策。（新華社）

看來川皇僅憑一己之力就動搖全球股市了

清明變盤，目前看起來周一台股有往下跳的機會了，今天一早最主要的新聞就是「川普要課台灣32%的關稅」，台指期夜盤從21668高點瞬間跳水，殺至20808點，高低落差超過860點！

果然是川普大帝，鐵了心的拉全世界一起大跌，看是否能好好拯救美債嗎？

孫太的想法是，那這樣看起來之後又有便宜價了！如果爭議持續，也許還有其他便宜價出現！

網路上看到有人說「不確定因素消失」＝利空出盡！

當然，這是針對不確定因素產生時所有的思維，但孫太的思維是關稅戰若是長期進行的話，是會影響產業結構的和毛利的！那這就並不是消息面結束就結束了，而是會「影響久遠」，需要好好觀察影響樣貌的。

台股需要修正，需要回檔，畢竟漲多了總是需要休息，這樣才能蓄積下一次上漲的能量，但要回跌多少？回跌多久？孫太不知道，只知道若真的出現回檔，大家要好好把握！因為這幾年，回檔出現的都「好難得」，你說是吧？

高股息的夥伴們，雖然除息後填息不易，但至少股息領取後還有機會買進低價的股數。而市值型的夥伴們，若在不賣股的狀態下，想在回檔時加碼則需要安排另外一筆資金了！

最後，孫太還是必須說：「真是搞不懂川普」，因為孫太也認為台灣會被納入，但沒想到會被課32%這麼多！全世界大概也沒想到通通被課徵吧！

血流成河的大場面要來了嗎？

◎本文內容已獲 孫悟天存股-孫太 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 回檔 川普 美債

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