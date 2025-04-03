0050分割議案開跑 用APP投票30秒完成

國內規模最大ETF元大台灣50（0050）分割議案投票正式啟動，投資人可於4月2日至4月21日透過證券APP進行電子投票，或透過紙本方式郵寄表決票。

依照元大投信說明，有投票資格的投資人可選擇透過各大證券APP點選「股東e服務」，投票時間至4月21日23:59。用元大投資先生APP實測，點選股東e服務後按「電子投票」，就會直接出現可投票議案，選0050議案即可表示贊成或不贊成，完成約只要30秒，而且還可以修改，比起紙本方便很多。

0050分割議案通過條件為持有代表已發行受益憑證之受益權單位總數二分之一以上的受益人出席，並經出席受益人的表決權總數二分之一以上同意，若通過，0050將以受益人會議當日（4月24日）淨值為基準，採回到發行價36.98元以上之最大整數倍為分割倍數，進行每單位淨值與持有股數的調整。

如果以0050 4月2日淨值176.25元計算，會採四倍分割，分割完是44.06元。

元大投信同時提醒，0050完全集中投資台股，承受單一市場股票系統性風險，無法透過增加成分股進行分散，持續建議投資前應有完整的資金投入規劃，以避免過度承受單一年度大跌風險。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。