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高息ETF三雄 強勢吸金

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

近一周來受到美國對等關稅陰霾壟罩、清明連續假期影響，台股近周下跌約4.3%，不過，買盤用台股ETF力挺，在ETF淨流入前十強中，台股高股息ETF三雄不僅包辦前三，且淨流入均超過百億元。

進一步來看，元大高股息（0056）每受益權單位將於4月23日除息1.07元，以2日收盤價換算，單季配息殖利率達3.04%，吸引買盤目光，近一周合計流入高達188.91億元、高居市場第一。群益台灣精選高息近周也流入128.27億元，展現防禦力；國泰永續高股息也獲得111.49億元的買盤加持。

另外，入列前十強的台股高息ETF還有元大台灣高息低波，今年來績效逆勢上漲2%，近周流入29.21億元，規模已經晉升為台股高息ETF第五大。

隨著台股跌破年線，泛市值型ETF也受到資金關注，元大台灣50本周資金流入91.58億元、富邦台50有39.05億元、國泰台灣領袖50有11.36億元；積極型資金更是買進槓桿ETF搶反彈契機，如元大台灣50正2流入約17.8億元、富邦臺灣加權正2約10.73億元。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 台股 高股息

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