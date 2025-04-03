法人：美股ETF 找低點進場

川普關稅政策引發全球恐慌情緒升溫，美國主要指數走勢出現震盪。法人認為，近期美股已反映利空而下挫，投資價值逐步浮現，投資人可待本周關稅逐漸明朗後利空出盡，在市場雜音沉澱進場逢低布局相關ETF商品。

根據調研機構ZEW美國經濟預測指標顯示，目前數字已達-48.7，顯示機構投資者對於美國景氣前景極度悲觀，但觀察歷史上共有四次-40以上，包括2000年11月、2006年6月、2007年10月及2019年8月，只要後續經濟並未衰退，則股市皆是接近底部。

國泰投信認為，目前看來應不會出現經濟衰退，因此預期景氣降溫至第2季上半期，此後在低位整理，提供市場反彈空間，後續仍要視川普相關政策及聯準會動向而定。

目前美股由於川普政策干擾，市場波動加劇，但其實日前川普計劃對各國加徵關稅的同時，也提到不會在4月2日對半導體晶片特別加課關稅。

國泰費城半導體（00830）經理人李翰林表示，當市場出現跌幅，投資人更應善用逆勢交易策略：當標的走跌時開始買進，直到價格出現回彈，有助於投資人能夠攤平既有成本、增加持有股數。但想透過逆勢交易獲利的前提，是要求經濟及產業基本面並未逆轉，應挑選基本面良好，且長線看好的標的。

從產業面來看，美國科技巨頭資本支出持續上行，仍帶領AI發展持續向上成長，投資人可透過ETF提前布局，不但可以分散個股投資風險，也能一次打包多檔具有成長潛力的科技類股。

元大投信指出，據Factset最新預估，S&P500企業成長仍維持雙位數，基本面仍處於持續向上，經過本波回檔修正後，本益比已回到近五年平均，已是相對較佳的進場評估點。近年來在市場穩定後資金優先青睞權值股，建議投資人把握利空築底機會增持大型龍頭ETF，布局利空出盡後的反彈行情。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。