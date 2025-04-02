川普關稅「預測三方向」…股跌債漲市場根本不在乎？美債在衰退情緒中具避險作用

本週的重點，相信全部都聚焦在週三（4月2日）的川普對等關稅公告日開始，在此之前，由於不清楚具體會實施哪些關稅，如今看來，台股市場已經用大跌來作回應，觀察今年3月大盤如今已經超過9.3%，從歷史跌幅來看，上次2022年6月正在經歷高升息與通膨暴漲的階段，那時的單月跌幅則達11.8%，顯示市場的恐慌程度甚至逼近於通膨與升息的雙重夾擊程度。

當然，這與反覆多變的川普態度有關，雖然他願意就關稅問題與其他國家達成協議，但首先要等他4月2日宣佈「對等關稅」。 他還重申了宣佈藥品關稅的計劃，且拒絕透露這些關稅的具體稅率，究竟接下來投資人該如何看待這個盤勢的變化？還能運用甚麼策略去對沖風險呢？今天一次看懂。

花旗三劇本預設關稅方向

目前來說，市場分析師們的看法差異很大，有觀點認爲，4月首週會是川普關稅政策出臺的高峰”，但也有觀點認爲，川普政策的特點就是難以預測，未出現明確的利好信號前應保持謹慎。花旗銀行就針對 美國可能在4月2日實施的關稅政策，做出了三種情境預測：

情境一：僅宣布互惠關稅

若川普政府在4月2日僅宣布根據最惠國（MFN）簡單平均關稅差距，實施互惠關稅，這將是一個相對溫和的結果。根據野村證券的調查，大約有25.5%的受訪者認為這種情況最有可能發生，印度、泰國與印尼等國家可能會首當其衝。在這種情境下，市場反應可能較為溫和，美元指數（DXY）變動幅度有限。

情境二：互惠關稅加上增值稅（VAT）

若政策不僅包括互惠關稅，還加上增值稅，那將是更具攻擊性的舉措，可能引發市場避險情緒並推升美元走強。在這種情況下，德國的MFN關稅差距（加上19%增值稅）為20.4%，法國為21.1%，西班牙為21.8%。亞洲部分也面臨風險，日本為10.5%，印度為29.5%，泰國為13.0%。此情境可能會使美元指數在公布後立即上升50-100個基點，但美元兌日圓可能走弱（因避險買入日圓），全球股市可能下跌。亞洲地區的利率也可能下滑，其中印度與泰國可能下跌5-7個基點。

情境三：更具侵略性的關稅政策

除了互惠關稅與增值稅外，還可能包含行業性關稅。例如，川普過去曾宣布對進口整車課徵25%關稅（影響墨西哥、南韓、日本、加拿大、德國），也暗示可能對半導體晶片與藥品加徵關稅（南韓、新加坡影響最大）。此外，可能不再延長對墨西哥與加拿大汽車的25%關稅豁免，或對從委內瑞拉進口石油的國家實施額外關稅。這樣的情況可能引發市場最劇烈的反應，美元指數可能進一步走強，而美元兌日圓可能大幅下跌。

簡而言之，市場現在對於川普的關稅恐懼來到極度敏感的狀態，沒有人知道真正的劇本到底會如何，而再疊加上許多總經數據，就更讓市場情緒變得脆弱，也才導致我們現在看到的跌勢產生。

PCE不是重點 債券對沖風險為佳

資料來源：ZEROHedge

而投資人要注意，在衰退情緒面前，美債終究有他的避險與價值所在，尤其PCE數據在華爾街內部預期角度來看，基本上沒有偏差太多，那市場更會將重點放在密西根大學信心指數上，這也是為何我們看到PCE超預期，但市場根本不在乎的股跌債漲。

因為真正的跌因來自於上週五密西西根大學調查數據終值公布，也帶動美股的殺盤，消費者信心從57.9下降至57，一年期通膨預期上升到5%，儘管我們都知道密西根大學信心指數存在嚴重的政治偏差，但市場若選擇交易這份數據，那就要尊重它。

如今政治與關稅議題火熱，投資人就更應該小心謹慎，本周是每個月的超級就業數據週，非農就業報告與失業率都將來襲，若美國就業數據進一步走軟，加上關稅的真正落地，都可能再次衝擊市場情緒，並使得債券繼續大漲，投資人可以藉由降低槓桿與配置部分長天期國債來對沖衰退風險，留意全球股市變化，保持彈性最重要。

原文出處：川普關稅戰即將公布！3大預測方向 專家：這幾檔債券 ETF 對沖風險佳

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