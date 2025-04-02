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009804市值型ETF小0050發行價僅10元！股市波動反而帶來投資機會

聯合新聞網／ 綜合報導
股市示意圖。中央社
股市示意圖。中央社

上週，美國股市受到關稅擔憂的影響，再度重啟跌勢。那斯達克指數下跌超過2.5%，而費城半導體指數則跌近6%。其中，晶片及AI相關族群的跌幅最為明顯。與此同時，黃金價格持續上升，避險情緒依然高漲。

美國將對15個被視為「骯髒」的國家實施對等關稅措施，預計於4月2日生效。川普2.0的貿易戰再度升級，台灣作為美國前15大貿易夥伴，產業氣氛不免受到影響。此次的川普關稅2.0對股市造成的短期跌幅，已超過川普關稅1.0時的影響。台股在費城半導體指數弱勢的情況下，指數跌破年線。

台灣2月的景氣綜合判斷分數較上月增加2分，達37分，持續顯示黃紅燈信號。AI需求的強勁推動了製造業的銷售量及批發營業額轉為紅燈。此外，2月的領先指標較上月上升0.64%，已連續四個月上升。七項構成指標中，樓地板開工面積、實質半導體設備進口及製造業營業氣候上升，而M1B、股價、員工淨進入率及外銷訂單動向則出現下滑。AI應用的持續發展，為台灣的出口及生產提供了支持。

被譽為小0050的聯邦台灣精彩50（009804）於3月31日正式成立。正值股票市場波動之際，009804設計了單一個股30%的上限，突顯其抗跌能力的優勢。該基金追蹤指數直接篩選台灣市值前50大公司作為成分股，雖然與台灣50成分股相似，但在最大成分股上設有30%的權重限制，主要旨在投資台灣50成分股並分散最大持股風險，是改良版的台50ETF。其發行價僅為10元，因此也可稱為小台灣50ETF或小0050。

聯邦投信表示，儘管近期國際經濟數據表現不佳，但S&P500企業的獲利仍保持穩定增長，並且今年有望迎來烏俄戰爭的和平解決，可能為全球經濟帶來復甦與成長的新動能。儘管美國政府的新政策持續為市場帶來波動，但這種不穩定反而創造了良好的投資機會。

無論是從中期投資的角度還是長期資產增值的考量，將市值型產品009804配置為核心持股，都能有效提升投資組合的增益潛力。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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