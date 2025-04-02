債券ETF相對抗跌 00953B更逆勢增2.3萬人成人氣王

根據集保中心公布的3月28日最新債券ETF受益人統計資料顯示，103檔債券ETF中今年來雖然呈現增加的有34檔，不過整體受益人是減少42,735人，總人數來到205萬8,959人。觀察今年來受益人逆勢增加最多的前十檔，以非投等債ETF相對受投資人青睞，其中群益優選非投等債（00953B）增加23,429人奪下人氣王。

市場法人表示，布局非投等債ETF有助一次滿足投資者對於資產品質、穩健收益與搶攻資本利得等需求，00953B是少數ETF中配息金額維持新高的，而且連續6次年化配息率逾8%，顯示出配息維持新高的債券ETF還是較受投資人青睞。

群益投信債券ETF研究團隊表示，債券ETF產品更趨多元，流動性也越來越好，並大多具有穩定配息機制，投資人不但可以此建立穩健收益部位，亦有望掌握後續資本利得契機。後市來看，在殖利率仍具吸引力下，穩健資金仍有望持續流入債市，而市場也偏好鎖高利率的券種，當中又以BB-B級、鎖定票面利率6%以上的成份券、選債機制納入信用因子加權之非投等債ETF最值留意，投資人可把握相關債券ETF投資契機。

00953B經理人李忠泰指出，川普政策的不確定性仍高，連帶影響聯準會貨幣政策難以捉摸，惟黏滯的通膨數據料將強化聯準會主席鮑威爾對貨幣政策採觀望的態度，在當前市場不確定上升之際，建議投資債券應回歸初心，即以利息收入為主。在此情況下，基本面持堅、票面利率較高且存續期間較短的非投等債資產，其表現可望獲得較佳表現。 00953B群益優選非投等債增加23,429人奪下人氣王。資料來源：CMoney

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