00929配息0.05元被罵翻！網怒酸「算什麼高股息」：不如買00719B、00694B

台股高股息ETF月配息元老復華台灣科技優息（00929）2025年4月配息金額公布，根據復華投信官網收益分配期前公告，00929每受益權單位預估維持配發0.05元，以4月1日收盤價17.97元計算，單次配息率約0.27%，年化配息率約3.3%。PTT網友大讚00929配息穩定，卻被其他人狠酸「跌爛了，有差那個配息嗎？」甚至點名不如投資金融股、美債00719B、00694B等標的。

復華投信官網配息公告顯示，復華台灣科技優息ETF 4月除息日訂於4月22日，投資人若想參與該次配息，最晚須4月21日前持有或買進，並於5月19日領息。

一名網友在PTT轉貼新聞表示，00929配息穩定，已持續多個月配發0.05元，他直呼「73萬分之1的股東站出來，人多的地方不要去，來00929這就對了！」其他人認同並留言「00919>00713>其他高股息ETF」。

但多數網友仍不以為然留言「 還不如 00719B、00694B」、「50元，看了真的很想哭」、「去年好像新聞股東人數有快破百萬，看來有不少人跳車了」、「配0.05要配幾年才買的起房？」、「左手倒右手，還要收二代健保」、「買在21塊的情何以堪，套了不敢賣還要付管理費給銀行，銀行每天泡茶等下班賺韭菜的錢，做到退休」、「今年真的爛，幸好去年忍痛砍了」、「快三千億的規模搞到剩不到兩千億」、「不如買金融股」、「配3%算什麼高股息ETF」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。