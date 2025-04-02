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37歲主動「降職減薪半退休」滿一年！存股哥：底氣是股息…剛出社會也曾領過22K

聯合新聞網／ 槓桿存股哥
股市示意圖。中央社
股市示意圖。中央社

四月對我來說是相當有紀念意義的一個月份，在這個月我即將邁入37歲，4/22我經營槓桿哥帳號滿三年的日子，去年四月開始降級減薪半退休，也是我達成理想生活狀態滿一年的月份。

這一年來最大的收穫就是因為工作造成的內耗次數是0次，當然工作中還是會有些業務上跟人際相處間的壓力，但我覺得這很正常，基本上打卡下班後就呈現一個鬆弛的狀態。

我認為自己目前的狀態是「沉穩的自由」，錢對我來說不再是壓力，而是一種讓我擁有選擇權的工具；工作對我來說不再是束縛，而是一種生活方式，當然我還沒辦法做到原地退休的程度，但至少我可以隨心所欲過自己想要的生活。

這一切的底氣來源就是我的月月配股息現金流，去年領了總值54萬的股息，今年領65萬左右應該沒問題，加上本業收入的話年收也百萬以上，對我來說已經相當足夠了，而且我的股息還會不斷往上增長。

開這個帳號除了分享投資理財知識之外，另一方面也在宣揚我的存股理念還有人生哲學，一種遭遇逆境也永不言棄的態度，這樣的信念在人生各個領域都適用。

我出社會時是逆風開局，最低也領過22K，大多數時間都是做月薪3-4萬的工作，但我在37歲這年靠著存股長投過上了自己理想中的生活模式，我都能做到，我想正在閱讀文章的各位也一定能做到。

如果你在未來的某一天也靠著存股完成你的夢想，到時候別忘了來跟我分享。

◎本文內容已獲 槓桿存股哥 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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