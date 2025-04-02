川普債蛙救世主？不惜得罪全世界也要對等關稅！哲哲郭哲榮：因為他要拯救美債

摩爾證券投顧投資長郭哲榮對美國總統川普的對等關稅政策提出了有趣的看法：川普最開始提到的「骯髒15國」，到了4月1號卻改口說要對所有國家實施對等關稅，讓郭哲榮感到疑惑。

他認為，川普這麼做不只是為了重振美國的製造業，其實更是想要拯救不斷增加的美國國債。

郭哲榮強調，川普的真正目的在於透過課稅來向各國籌集資金，以避免美國信用的崩潰。這項政策表面上看似公平，實際上卻是為了獲取更多資金，減少對國債的依賴。

以下為影音內容：

川普才提「骯髒15國」（the dirty 15），但4月1日又改口稱對等關稅針對所有國家非限骯髒15國。

問題來了，為什麼川普不惜得罪加拿大、墨西哥、歐洲、英國、中國？就是堅持要課關稅，有沒有想過一件事情？與其是說重塑美國的製造業...不如說川普是要「拯救美債」

當有人想通川普在想什麼的時候，美債就會飆漲。華爾街現在還沒有提出主流說法，現在我所提出的，則是我個人心存懷疑的想法。

有新聞報導，川普說對等關稅將會對美國帶來無與倫比的財富。

假設他國對美國汽車課20％，美國反向課15％，這樣不代表產業就會回流至美國，也並非是真的要「對等」。

此舉是代表川普希望跟每個國家都拿到錢，為了就是要拯救美國國債。

為什麼需要拯救美國國債？

一直發美國國債，供給上升，需求卻沒有增多，甚至還下降，若導致美國信用破產怎麼辦？

川普的解方是「對等關稅」：跟每一個國家收同樣關稅，甚至關稅收比較高。說到底就是要跟各國拿錢還債！

從頭到尾，川普就是怕美國政府破產、怕美國國債越滾越多。

如果今天川普真的要振興美國製造產業，應該是要將「關稅課非常高，讓產業不得不回流到美國」。

但不是，川普對等關稅是所有國家都要課，而且不一定關稅一樣高，很明顯就是純粹只要拿錢。

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