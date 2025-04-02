快訊

金秀賢「未對金賽綸道歉」惹怒家屬　8好友將發聲明戳破謊言

富比士2025年億萬富豪榜出爐 台灣排名居前的是他們仨

中職／克迪掉5號洋投因生涯規畫離隊 兄弟回歸4位外援

川普債蛙救世主？不惜得罪全世界也要對等關稅！哲哲郭哲榮：因為他要拯救美債

聯合新聞網／ 綜合報導
股市示意圖。中央社
股市示意圖。中央社

摩爾證券投顧投資長郭哲榮對美國總統川普對等關稅政策提出了有趣的看法：川普最開始提到的「骯髒15國」，到了4月1號卻改口說要對所有國家實施對等關稅，讓郭哲榮感到疑惑。

他認為，川普這麼做不只是為了重振美國的製造業，其實更是想要拯救不斷增加的美國國債。

郭哲榮強調，川普的真正目的在於透過課稅來向各國籌集資金，以避免美國信用的崩潰。這項政策表面上看似公平，實際上卻是為了獲取更多資金，減少對國債的依賴

編輯推薦

以下為影音內容：

川普才提「骯髒15國」（the dirty 15），但4月1日又改口稱對等關稅針對所有國家非限骯髒15國。

問題來了，為什麼川普不惜得罪加拿大、墨西哥、歐洲、英國、中國？就是堅持要課關稅，有沒有想過一件事情？與其是說重塑美國的製造業...不如說川普是要「拯救美債

當有人想通川普在想什麼的時候，美債就會飆漲。華爾街現在還沒有提出主流說法，現在我所提出的，則是我個人心存懷疑的想法。

有新聞報導，川普說對等關稅將會對美國帶來無與倫比的財富。

假設他國對美國汽車課20％，美國反向課15％，這樣不代表產業就會回流至美國，也並非是真的要「對等」。

此舉是代表川普希望跟每個國家都拿到錢，為了就是要拯救美國國債。

為什麼需要拯救美國國債？

一直發美國國債，供給上升，需求卻沒有增多，甚至還下降，若導致美國信用破產怎麼辦？

川普的解方是「對等關稅」：跟每一個國家收同樣關稅，甚至關稅收比較高。說到底就是要跟各國拿錢還債！

從頭到尾，川普就是怕美國政府破產、怕美國國債越滾越多。

如果今天川普真的要振興美國製造產業，應該是要將「關稅課非常高，讓產業不得不回流到美國」

但不是，川普對等關稅是所有國家都要課，而且不一定關稅一樣高，很明顯就是純粹只要拿錢。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

對等關稅 川普 美債 華爾街 郭哲榮

延伸閱讀

新新併過關…「台新新光金控」！老牛：新光金（2888）股價一早一度衝上半年來新高

0056連續四次配發1.07元…股息政策不錯！達人：波動讓殖利率更可口買進好時機

川普關稅一刀切⋯中國最開心？謝金河發話網聽懂了：All-in美股

清明會變盤嗎…00878波動中的防守策略！經理人：震盪期間持續「定期定額」

相關新聞

37歲主動「降職減薪半退休」滿一年！存股哥：底氣是股息…剛出社會也曾領過22K

我出社會時是逆風開局，最低也領過22K，大多數時間都是做月薪3-4萬的工作，但我在37歲這年靠著存股長投過上了自己理想中的生活模式，我都能做到，我想正在閱讀文章的各位也一定能做到。

川普債蛙救世主？不惜得罪全世界也要對等關稅！哲哲郭哲榮：因為他要拯救美債

摩爾證券投顧投資長郭哲榮對美國總統川普的對等關稅政策提出了有趣的看法；川普最開始提到的「骯髒15國」，到了4月1號卻改口說要對所有國家實施對等關稅，讓郭哲榮感到疑惑。他認為，川普這麼做不只是為了重振美國的製造業，其實更是想要拯救不斷增加的美國國債。

清明會變盤嗎…00878波動中的防守策略！經理人：震盪期間持續「定期定額」

全球市場較為動盪不安，指數仍有震盪可能，投資謹記不宜躁進，建議在震盪期間持續「定期定額」累積單位數，等待市場回升後迎接潛在的獲利機會。

00878、00713、0056…2022空頭年大盤下跌22％！夏綠蒂：「它」最抗跌

大多數的高股息ETF都強調配息率、殖利率高，00713特色還有低波動，也就是很「穩定」。

00982B…10元價建立金流護城河！股債配置：債息是抄底底氣

00982B的篩選標準嚴格，專注於美國市場發行的美元公司債，要求流通金額達7.5億美元以上，且剩餘期限超過20年。同時，債券需經三大信用評等機構評定為投資級，並限定於BBB+、BBB、BBB-級，以確保投資組合的信用穩健性。

009804「持股上限30％」長期投資能有機會走更穩健！減少單一公司帶來的風險

聯邦投信指出，在此次新發行的009804台灣精彩50ETF中，設計了單一公司持股比重上限為30%的風險控制機制，旨在防止某一單一公司權重過高而導致ETF波動過大，這樣的設計能讓ETF的表現更符合整體市場走勢，而非僅依賴單一公司。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。